Çarşamba Belediyesi yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasketle ilçenin tanıtımını yapıyor
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Çarşamba Belediyesi yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasketle ilçenin tanıtımını yapıyor

Çarşamba Belediyesi yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasketle ilçenin tanıtımını yapıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Belediyesi ilçenin tanıtımını yapmak için yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasketten yararlandı.

Çarşamba Belediyesi ilçenin tanıtımını yapmak için yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasketten yararlandı.

Belediye tarafından ilk olarak ilçenin simgesi olan yumurta topuk ayakkabı ve 8 köşe kasketin maketini Zübeyde Hanım Meydanı'na yerleştirdikten sonra Adapark'ta bulunan Tarihi Çarşamba Evi'nin önüne renkli "Çarşamba" yazı yerleştirildi.

Ayrıca ilçenin tanıtımına etkisi olması adına son olarak Çarşamba Fen Lisesinin duvarına Çarşamba'nın tarihi mekanları ve Çarşamba ile anılan simgelerin yağlı boya çalışmalarının sergilendiği bir şerit oluşturuldu.

Çarşamba Fen Lisesi duvarının dış cephesine yerleştirilen çalışma Çarşambalıların büyük beğenisini kazandı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçenin tanıtımı için çalışmalarının süreceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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