Çarşamba Belediyesi YKS'ye girecek öğrencilerin başvuru ücretini karşılayacak

Çarşamba Belediyesinin 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin başvuru ücretini karşılayacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Halit Doğan, eğitime yönelik desteklerinin her zaman devam edeceğini, belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının 2022 YKS başvuru ücretlerinin de belediye tarafından karşılanacağını belirtti.

Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden alınacak başvurular için son tarihin 1 Mart Salı günü olduğunu aktaran Doğan, "Gençlerimiz yeter ki eğitimlerine devam etsin, biz her zaman onların yanında olmaya, eğitimlerine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin tek dertleri sınavlara hazırlanmak, ders çalışmak olsun. Gençlerimizin sınavlara daha iyi hazırlansınlar diye sınava hazırlık kurslarımız, test kitabı desteğimiz, deneme sınavlarımız oldu. İnşallah öğrencilerimiz emeklerini karşılığını, istedikleri puanı alarak hayallerindeki üniversiteyi kazanır. Onların hayallerine giden bu yolda destekçileri olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.