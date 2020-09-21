Çarşamba Belediyesi yardımlaşmak için sosyal tesisler kurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çarşamba Belediyesi yardımlaşmak için sosyal tesisler kurdu

Çarşamba Belediyesi ilçedeki yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için sosyal tesisler kurdu.

Çarşamba Belediyesi yardımlaşmak için sosyal tesisler kurdu
21.09.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:03

Çarşamba Belediyesi ilçedeki yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için sosyal tesisler kurdu.

Maddi durumu yerinde olmayan ailelere ve yaşlılara kuru gıda ve her gün sıcak yemek servisi yapan Çarşamba Belediyesi, ayrıca sosyal tesislerine gelen ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba ikram edecek. İhtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyen kişilerde tesislere gelerek yardımda bulunabilecekler.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kurduğumuz sosyal tesislerimizde maddi durumu yerinde olmayan hemşerilerimize hizmet vereceğiz. Daha önce farklı amaçla kullandığımız batı yakada yer alan bir binamızı sosyal tesisler binası olarak yeniden düzenledik. Yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerine günlük gönderdiğimiz sıcak yemek artık tesislerimizden çıkıyor. Tesislerimize gelen vatandaşlarımıza da sıcak çorba ikramı yapıyoruz. Tesislerimiz olanla olmayanı buluşturarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını insan onuruna yakışır şekilde karşılayacak" dedi.

Başkan Halit Doğan, "Yardımlaşmayı seven bir milletiz. Pandemi sürecinde bunu bir kez daha görmüş olduk. Pandemi sürecinde 10 bin 282 koli kuru gıda yardımı ve 1800 kişiye nakit destek yardım kartı dağıttık. Tesislerimizde yardım yapmak isteyen hemşerilerimizin yardımlarını kabul edeceğiz. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek, Çarşamba Belediyesi Sosyal Tesislerinin kazanlarını hemşehrilerimiz ile birlikte kaynatacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Münir Özkul Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Sörloth Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Niğde Bursa Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çarşamba Belediyesi yardımlaşmak için sosyal tesisler kurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 16:24:57. #1.15#
title