Çarşamba Belediyesi yardımlaşmak için sosyal tesisler kurdu Çarşamba Belediyesi ilçedeki yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için sosyal tesisler kurdu.

Çarşamba Belediyesi ilçedeki yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için sosyal tesisler kurdu.

Maddi durumu yerinde olmayan ailelere ve yaşlılara kuru gıda ve her gün sıcak yemek servisi yapan Çarşamba Belediyesi, ayrıca sosyal tesislerine gelen ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba ikram edecek. İhtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyen kişilerde tesislere gelerek yardımda bulunabilecekler.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Belediyemiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kurduğumuz sosyal tesislerimizde maddi durumu yerinde olmayan hemşerilerimize hizmet vereceğiz. Daha önce farklı amaçla kullandığımız batı yakada yer alan bir binamızı sosyal tesisler binası olarak yeniden düzenledik. Yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerine günlük gönderdiğimiz sıcak yemek artık tesislerimizden çıkıyor. Tesislerimize gelen vatandaşlarımıza da sıcak çorba ikramı yapıyoruz. Tesislerimiz olanla olmayanı buluşturarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını insan onuruna yakışır şekilde karşılayacak" dedi.

Başkan Halit Doğan, "Yardımlaşmayı seven bir milletiz. Pandemi sürecinde bunu bir kez daha görmüş olduk. Pandemi sürecinde 10 bin 282 koli kuru gıda yardımı ve 1800 kişiye nakit destek yardım kartı dağıttık. Tesislerimizde yardım yapmak isteyen hemşerilerimizin yardımlarını kabul edeceğiz. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek, Çarşamba Belediyesi Sosyal Tesislerinin kazanlarını hemşehrilerimiz ile birlikte kaynatacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı