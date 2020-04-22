Çarşamba Belediyesi ve Ziraat Odasından ramazan yardımı
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Halit Doğan, Çarşamba, Güncel, Haber

Çarşamba Belediyesi ve Ziraat Odasından ramazan yardımı

Çarşamba Belediyesi ve Ziraat Odası iş birliğinde ilçede ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yapılıyor.

22.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:34
Çarşamba Belediyesi ve Ziraat Odasından ramazan yardımı

Çarşamba Belediyesi ve Ziraat Odası iş birliğinde ilçede ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yapılıyor.

Belediye ve Çarşamba Ziraat Odasının hazırladığı 600 paket ramazan kumanyası, ilçede bulunan 143 mahallede çiftçilikle uğraşan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını bir nebze giderebilmek adına ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlu günleri inşallah hep beraber atlatacağız." dedi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ise Türkiye ve dünyada koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşandığını vurgulayarak, "Bu zor günlerde insanların bir nebze olsun inşallah ihtiyaçlarını karşılamalarında yardımımız olur." diye konuştu.

Kaynak: AA

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