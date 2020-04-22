Çarşamba Belediyesi ve Ziraat Odasından ramazan yardımı Çarşamba Belediyesi ve Ziraat Odası iş birliğinde ilçede ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yapılıyor.

Çarşamba Belediyesi ve Ziraat Odası iş birliğinde ilçede ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yapılıyor.

Belediye ve Çarşamba Ziraat Odasının hazırladığı 600 paket ramazan kumanyası, ilçede bulunan 143 mahallede çiftçilikle uğraşan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını bir nebze giderebilmek adına ortak bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlu günleri inşallah hep beraber atlatacağız." dedi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ise Türkiye ve dünyada koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşandığını vurgulayarak, "Bu zor günlerde insanların bir nebze olsun inşallah ihtiyaçlarını karşılamalarında yardımımız olur." diye konuştu.

Kaynak: AA