Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması'nın kazananları belli oldu
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Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması'nın kazananları belli oldu

Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması'nın kazananları belli oldu

Çarşamba Belediyesi tarafından "Gelenekte Öykü Gelecekte Öykü" sloganı ile düzenlenen serbest konulu öykü yarışmasının sonuçları belli oldu.

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Çarşamba Belediyesi tarafından "Gelenekte Öykü Gelecekte Öykü" sloganı ile düzenlenen serbest konulu öykü yarışmasının sonuçları belli oldu.

Yarışmada birinciliği "Hayat Ansiklopedisi" adlı öyküsüyle Erhan Koç kazandı.

Çarşamba Belediyesi tarafından, 14 Şubat Dünya Öykü Günü'nde başlatılan yarışmaya Türkiye'nin dört bir tarafından 600'den fazla eser katıldı.

Çarşamba Belediyesi sosyal medya hesaplarından birincinin "Hayat Ansiklopedisi" isimli öyküsüyle Erhan Koç, ikincinin "Ah(!)tapot" adlı öyküsüyle Anıl Çetinel Örseli, üçüncünün "Pembe Battaniye" adlı öyküsüyle Nuray Elçin, dördüncünün "Unutulmuş Bir Hikaye" adlı öyküsüyle Tamer Uğur, beşincinin ise "Bu da Benden Olsun" isimli öyküsüyle Ali Kemal Mutlu olduğu açıklandı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, kazananları tebrik ederek, "Amacımız Çarşamba'mızı daha iyi tanıtmak, kültürel ve sosyal faaliyetlerini desteklemek. Bundan sonra da inşallah bu tarz etkinliklerimize devam edeceğiz. Yarışmaya katılım sağlayan, eser gönderen her katılımcıya teşekkürlerimi sunuyor, kazanan isimleri tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Serbest konulu öykülerin yarıştığı Çarşamba Belediyesi Öykü Yarışması'nda birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın ödülü verilirken dördüncü ve beşinci ise Ali Fuat Başgil Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere birer adet gram altın almaya hak kazandılar. Ayrıca Seçici Kurul tarafından belirlenen ve yarışmada dereceye giren en iyi eserler Çarşamba Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak öykü sahiplerine hediye edilecek.

Yarışmanın Seçici Kurulunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran, Eğitimci-Yazar Baha Rahmi Özen, Eğitimci-Yazar Ömer Vural ve Eğitimci-Yazar Zeki Ordu yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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