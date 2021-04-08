Çarşamba Belediyesi'nden vatandaşa tapu kolaylığı
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Çarşamba Belediyesi'nden vatandaşa tapu kolaylığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çarşamba Belediyesi'nden vatandaşa tapu kolaylığı

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Tapu Müdürlüğü arasında "elektronik ortamda emlak rayiç değerlerinin alınmasına ilişkin protokol" imzalandı.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Tapu Müdürlüğü arasında "elektronik ortamda emlak rayiç değerlerinin alınmasına ilişkin protokol" imzalandı. İmzalanan protokol ile birlikte vatandaşların tapuda işlem yapmak için artık belediyeye gelmesine gerek kalmayacak.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Tapu Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile birlikte vatandaşların tapu işlemleri için belediyeye gelmesine gerek kalmadığını belirterek emlak rayiç değer işlemlerinin online ortamda daha hızlı ve kolay bir biçimde halledilebileceğini söyledi.

Türkiye genelinde Tapu müdürlükleri ile belediyeler arasında elektronik ortamda emlak rayiç değerlerinin alınmasına ilişkin protokol imzalanmasına karar verilmesinin ardından Çarşamba Belediyesi projenin altyapısını oluşturarak protokolü imzaladı.

"Önceliğimiz vatandaşımız"

İmzalanan protokole dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Belediye Başkanlığımız ve Tapu Müdürlüğümüz arasında imzaladığımız protokol ile birlikte vatandaşımızın tabudaki işlemlerini daha kısa bir sürede çözmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız her zaman önceliğimiz. Hayata geçirdiğimiz ve geçirmeyi planladığımız her projemizde bu bilinçle hareket ediyoruz. Pandemi sürecinde, sık sık evde kal çağrısını yinelediğimiz bugünlerde hemşehrilerimizin tapudaki işlemlerini yapmak için belediyemize gelmesine gerek kalmasın diye Tapu Müdürümüz Sn. Sibel Durna ile birlikte 'elektronik ortamda emlak rayiç değerlerinin alınmasına ilişkin protokolümüzü' imzaladık. İmzaladığımız protokol ile işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak, vatandaş memnuniyetini attırmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile birlikte vatandaşlarımız tapu işlemlerini artık internet ortamında gerçekleştirebilecekler. İlçemiz ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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