Çarşamba Belediyesi'nden Kaykay ve Paten Parkuru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çarşamba Belediyesi'nden Kaykay ve Paten Parkuru

11.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:32
Çarşamba Belediyesi'nden Kaykay ve Paten Parkuru

Çarşamba Belediyesi tarafından gençlerin sosyal faaliyetlerini desteklemek ve ilçeye farklı spor alanları kazandırmak amacıyla oluşturulan Kaykay ve Paten Parkuru'nun çalışmalarına başlandı.

Çarşamba Belediyesi tarafından gençlerin sosyal faaliyetlerini desteklemek ve ilçeye farklı spor alanları kazandırmak amacıyla oluşturulan Kaykay ve Paten Parkuru'nun çalışmalarına başlandı.

Çarşamba Belediyesi tarafından Adapark mevkisinde, toplamda bin 200 metrekarelik bir alanda yapımına başlanan 'Kaykay ve Paten Parkuru' iki bölümden oluşuyor. Hem büyük yaş gurubu profesyonel sporcuların hem de becerilerini geliştirmek için çalışan küçük yaş grubundan çocukların uğrak noktası olacak parkurun yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

"Spora ve sporcularımıza değer veriyoruz"

Çarşamba Belediyesi olarak gençlere yönelik her türlü faaliyeti desteklediklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gençlerimize yönelik her türlü faaliyeti destekliyor, spora ve sporcularımıza değer veriyoruz. Gençlerimizin ilçemizde çeşitli etkinlikler gerçekleştirebildikleri, keyifli zaman geçirirken kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak her zaman önceliğimiz. Bu kapsamda hayata geçirmeye başladığımız Kaykay ve Paten Parkurumuz, hem sporsever gençlerimizin hem de bu spora meraklı ve yetenekli çocuklarımızın keyifli zaman geçirirken kendilerini geliştirebilecekleri bir alan olacak. Parkur alanımızda kaykay ve patenin yanı sıra adrenalin sporunu seven, akrobasi bisikleti tutkunu gençlerimiz de pedallarını çevirme imkanı bulacaklar. Kaykay, paten ve akrobasi bisikleti tutkunlarımız güvenli bir şekilde parkurumuzda çalışabilecekleler" dedi.

"Gençlerimiz bizim için çok değerli"

Parkur alanının hem sporsever gençlere hem de bu sporu öğrenmek için çalışan çocuklara yönelik olduğunu belirten Başkan Doğan, "Adapark mevkisinde yapımına başladığımız toplamda 1200 metrekarelik parkur alanımız iki bölümden oluşuyor. Alanın büyük kısmında, kaykay ve paten sporu ile profesyonel olarak ilgilenen gençlerimiz çeşitli egzersizlerini yapabilecek ve hazırlanma imkanı bulacak. Küçük yaş grubuna ait olan kısımda ise çocuklarımız ebeveynleri nezaretinde güvenli bir şekilde bu sporu öğrenmek için çalışacakları, pratik yapabilecekleri, yeteneklerini geliştirebilecekleri bir alana kavuşmuş olacaklar. Gençlerimiz bizim için çok değerli, inşallah parkur alanımız tamamlandığında gençlerimiz ve çocuklarımız bu alanda keyifli vakit geçirerek çalışma imkanı bulacaklar. İnşallah gençlerimiz pandemi sonrasında kaykay ve patenlerini alarak burada güzel zaman geçirebilecekler. Çarşambamıza yaptığımız her yatırımda gençlerimizi düşünüyoruz, şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Çarşamba Belediyesi'nden Kaykay ve Paten Parkuru
Çarşamba Belediyesi'nden Kaykay ve Paten Parkuru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Fatih Pelin Öztekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çarşamba Belediyesi'nden Kaykay ve Paten Parkuru - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:37:01. #1.15#
title