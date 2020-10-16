Çarşamba Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek
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Çarşamba Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek

16.10.2020 18:22 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:27
Çarşamba Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek

Çarşamba Belediyesi binasına Azerbaycan'a destek amacıyla dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Çarşamba Belediyesi binasına Azerbaycan'a destek amacıyla dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Azerbaycan'a destek amacıyla Çarşamba Belediyesi binasından dev Azerbaycan bayrağı asıldı. Çarşamba Belediye binası drone ile görüntülenirken, ilçedeki vatandaşlar da bayrakla donatılan belediye binasını cep telefonlarıyla fotoğrafladılar. Drone ile çekilen görüntüler, Çarşamba Belediyesi tarafından sosyal medyada platformlarında paylaşıldı.

Yapılan paylaşımlarda "Çarşamba Belediyesi'nden Azerbaycan'a selam olsun" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Çarşamba Belediyesi'nden Azerbaycan'a destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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