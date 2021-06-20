Çarşamba Belediyesi köylerde "şenlik" başlatıyor
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Çarşamba Belediyesi köylerde "şenlik" başlatıyor

Çarşamba Belediyesi köylerde 'şenlik' başlatıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Belediyesi, "Köyümde Şenlik Var" etkinlikleri ile belirlenen 20 köyde kültürel aktiviteler yapacak.

Çarşamba Belediyesi, "Köyümde Şenlik Var" etkinlikleri ile belirlenen 20 köyde kültürel aktiviteler yapacak.

Gökçeçakmak Mahallesi, Gökçeçakmak Ortaokulu bahçesinde yarın başlayacak etkinlikler 22 Haziran Salı günü Gülören Mahallesi Gülören Ortaokulu bahçesinde devam edecek.

Her hafta pazartesi ve salı günleri gerçekleştirilecek etkinlikler, salgın tedbirlerine uyularak yapılacak.

Çocuk oyunları, illüzyon gösterisi, tiyatro, konserlerin olacağı etkinlik, ilk olarak çocuklar için yüz boyama, halat çekme ve çuval yarışı ile başlayacak. Etkinliklerde Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sahnelenecek.

Yüz kırk üç mahallesi bulunan Çarşamba'da, ortak 20 merkez belirlenerek oluşturulan etkinlikler iki buçuk ay boyunca devam edecek.

Belediye Başkanı Halit Doğan, "Köyümde Şenlik Var adıyla başlattığımız etkinlikler kapsamında ilçemizin dört bir tarafında vatandaşlarımızla buluşacağız." dedi.

Salgın nedeniyle uzun bir süre evlerde kalındığına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız diledikleri gibi koşup oynayamadılar, aileler diledikleri gibi sosyal faaliyetlere katılamadılar. Düzenlediğimiz etkinlik ile hem çocuklarımız çeşitli oyunlar ve tiyatro gösterileri ile keyifli vakit geçirecekler hem de aileler etkinliğin ilerleyen saatlerinde başlayacak konser ile günlük hayatın hengamesinden biraz olsun uzaklaşıp eğlenme fırsatı bulacaklar. Etkinliğimizi tüm pandemi kurallarını dikkate alarak hazırlıyoruz. Çarşamba'mızda kültürel ve sosyal faaliyet ortamları yaratıyoruz."

Çarşamba Belediyesi köylerde 'şenlik' başlatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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