Çarşamba Belediyesi Hürriyet sahilinde B tipi mesire alana yapacak
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Çarşamba Belediyesi Hürriyet sahilinde B tipi mesire alana yapacak

16.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:40
Çarşamba Belediyesi Hürriyet sahilinde B tipi mesire alana yapacak

Çarşamba Belediyesinin hayata geçireceği mesire alanı için çalışmaların başladığı bildirildi.

Çarşamba Belediyesinin hayata geçireceği mesire alanı için çalışmaların başladığı bildirildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, ilçe turizmine katkı sunmak ve ilçenin güzelliklerini ortaya çıkarmak adına Hürriyet mevkisinde bulunan 500 bin metrekarelik alana B tipi mesire alanı yapacaklarını söyledi.

Oluşturulacak alanda her yaş grubundan insanın keyifli vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlere katılabileceği, kendini geliştirebileceği alanlar sunulmasının planlandığını belirten Doğan, Orman Genel Müdürlüğü ile aralarında imzaların atıldığı Hürriyet Mesire Alanı'nda kır lokantası, yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, çocuk oyun parkları, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri, karavan kamp alanları, gençlerin ve sporseverlerin doğa sporları, plaj sporları turnuvaları, festivaller gibi birçok etkinliğe katılabilecekleri alan kurulmasının hedeflendiğini anlattı.

Hürriyet Mesire Alanı'nın fıstık çamları ile kaplı ve deniz kıyısında çok geniş bir kumsala sahip olması sebebiyle Karadeniz Bölgesi için de örneğine rastlanmayacak bir konuma sahip olduğuna dikkati çeken Doğan, "Alanımızın düzenlemesini yaparken, ziyaretçilerimizin istek ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak Çarşamba'mıza eşi benzeri olmayan bir turizm alanı kazandırmış olacağız. Ziyaretçilerimizi ilçemizde en iyi şekilde ağırlamak ve Çarşamba'mızı en güzel şekilde tanıtmayı hedefliyoruz. Bu sebeple kalabalık ve gürültülü şehir hayatından uzaklaşarak ilçemize gelen ziyaretçilerimiz için sadece kuş seslerini duyabilecekleri, huzur dolu bir ortamda eğlenebilecekleri, sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri yerler ve atölyeler hazırlıyoruz." dedi.

Sahil bandında birçok etkinliğin yapılmasına elverişli geniş bir kumsal alanının da kullanıma kazandırılacağına işaret eden Doğan, "Ön araştırmalarımıza göre, Karadeniz sahil bandında bu kadar genişlikte alana sahip bir kumsal yok. Bu alanın belediyemize kullanımı hususunda gerekli adımları attık, uygun görüşlerini aldıktan sonra kumsalı Çarşamba Belediye Başkanlığımız himayesinde halkımızın kullanımına sunmak üzere düzenlemelerimizi yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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