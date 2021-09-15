Çarşamba Belediyesi Aşevi öğrencilere de hizmet vermeye başladı - Haberler
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Çarşamba Belediyesi Aşevi öğrencilere de hizmet vermeye başladı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba Belediyesi Aşevi öğrencilere de hizmet vermeye başladı

Çarşamba Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, yaşlılara ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle karantinada olan kişilerin yanı sıra öğrencilere de ulaştırılıyor.

Çarşamba Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, yaşlılara ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle karantinada olan kişilerin yanı sıra öğrencilere de ulaştırılıyor.

Belediye tarafından başlatılan uygulamayla öğrencilere, öğlen aralarında ücretsiz çorba ikramı yapılıyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, belediye aşevinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve yaşlılar için hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Salgın döneminde karantinada olan hemşehrilerine de sıcak yemek ulaştırdıklarını belirten Doğan, "Öğrencilerimiz için başlattığımız yeni uygulama ile gençlerimiz, öğlen aralarında aşevimize gelip çorbasını içip okullarına dönebilecekler. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Onların eğitimlerine katkı sunmak, hayatlarına dokunmak bizim için çok kıymetli. Her faaliyetimizde gençlerimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu kapsamda oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Çarşamba'mız ve hemşehrilerimiz için en güzelini yapma isteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Okulların açıldığını, öğrencilerin arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştuğunu dile getiren Doğan, "Öğlen aralarında çorbalarını içip derslerine koşması için aşevi öğrencilerin hizmetine sunuldu. Sizler, bizim bugünümüzün ve yarınlarımızın güvenilir limanlarısınız. İmkansızlıklarımızı dert etmeden, birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızla sizleri yarınlara taşımak en büyük gayemiz. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Çarşamba Belediyesi Aşevi öğrencilere de hizmet vermeye başladı

Çarşamba Belediyesi Aşevi öğrencilere de hizmet vermeye başladı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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