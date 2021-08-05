Çarşamba Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor
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Çarşamba Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

Çarşamba Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) işbirliği ile ilçesinin altyapısının yenileneceği bildirildi.

Çarşamba Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) işbirliği ile ilçesinin altyapısının yenileneceği bildirildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Sungurlu Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlçede yağmur suyu ve kanalizasyonun tek hat ile sağlandığı, eski ve yetersiz olduğuna değinen Doğan, "Çarşamba şu anda 140 bin nüfuslu gibi görünse de yaklaşık 200 bin nüfusa hitap ediyor. Dolayısıyla altyapımızı gelecek 50 yıla hitap edecek şekilde dizayn etmemiz gerekiyordu. SASKİ, İller Bankası aracılığıyla altyapı çalışmalarını Dünya Bankası'na sundu. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Dünya Bankası desteği ile tüm ilçenin altyapı çalışmalarına başlamayı planlıyoruz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile yaptıkları görüşmede SASKİ olanakları ile yapabildikleri altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını aktaran Doğan, "Seneye de tüm ilçenin altyapısını tamamlamak adına çalışmalarımıza başlayacağız. Normal şartlarda geçen yıl bu çalışmalara başlayacaktık, ancak salgın nedeniyle bir yıllık bir süre kaybımız var. Kot farkındaki eğim nedeniyle ilk olarak Sungurlu Mahallemizden çalışmalarımıza başladık. Şu anki hatların içi tamamen dolmuş ve en ufak yağmurda rögarlardan su geri tepiyordu. Bu da halkımızın konforunu oldukça rahatsız ediyordu. Yaklaşık 250 milyonluk bir yatırımla Çarşamba'nın altyapısını inşallah tamamlayacağız." ifadesinde bulundu.

Altyapı çalışmalarının ardından yol ve kaldırım çalışmalarına başlayacaklarını belirten Doğan şunları kaydetti:

"Özellikle ana arterlerde yollarımızı sıcak asfalt yapacağız. Ardından da kaldırım çalışmamızı gerçekleştireceğiz, şu anda Çarşamba'da esnafların kendi yaptırmış olduğu rengarenk kaldırımlar var. Bununla alakalı olarak da tek düzen kaldırımlar yapacağız. Esnafımızın da kaldırımı dükkanının içi gibi kullanma alışkanlığı var. Bunu da inşallah sonlandıracağız. Bu süreçte yeri gelecek toz olacak. Bunun için de hemşehrilerimizden sabırlı olmalarını istiyoruz."

Çarşamba Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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