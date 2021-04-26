Çarşamba Belediyesi 23 Nisan Resim Yarışması sonuçlandı
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Çarşamba Belediyesi 23 Nisan Resim Yarışması sonuçlandı

Çarşamba Belediyesi 23 Nisan Resim Yarışması sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri "23 Nisan" konulu resim yarışmasında dereceye giren çocukları tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri "23 Nisan" konulu resim yarışmasında dereceye giren çocukları tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Çarşamba Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "23 Nisan" konulu resim yarışmasının sonuçları belli oldu. Bin yüzün üzerinde çocuğun katıldığı yarışmada birinciliği Özlemsu Fidan, ikinciliği Yağmur Yıldızbaş, üçüncülüğü Zehra Güner kazandı.

Çarşamba'da yaşayan 6-10 yaş arası tüm çocukların katılabildiği yarışmada dereceye girenleri tebrik eden Belediye Başkanı Halit Doğan, yarışmada dereceye giren ilk üç çocuğa, salgın sürecinde uzaktan eğitimi desteklemek amacıyla tablet hediye etti.

Ayrıca yarışmaya katılan herkese Çarşamba Belediyesi tarafından 23 Nisan'a özel bastırılan hatıra tişörtleri hediye edilecek.

Doğan, salgın nedeniyle 23 Nisan heyecanının bu sene evlerde sürdüğünü belirterek, "Koronavirüs salgını sebebiyle çocuklarımız bu 23 Nisan'ı evlerinde geçirmek durumunda kaldılar. Biz milli bayram heyecanını hep birlikte yaşayalım, 23 Nisan coşkusunu paylaşalım diye çocuklarımızdan hayallerindeki 23 Nisan'ı resmetmelerini istedik. Birbirinden güzel yüzlerce resim ile karşılaştık.Yarışmamıza katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bir sonraki yıl çocuklarımız ellerinde bayrakları ile bayram coşkusunu caddelerimizde, sokaklarımızda tüm heyecanıyla yaşayacaklar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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