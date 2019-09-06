Çarşamba Belediye Meclisi Toplantısı

06.09.2019 09:46

Çarşamba Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı, Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede insanların yüzme havuzu talebi bulunduğunu, bir yatırımcı ile işletmenin daha düzgün olacağını düşündüğünü söyledi.

Bunu yapmak isteyen için yanında halı saha planlanabileceğini belirten Doğan, "Böyle bir yatırım yapmak isteyen yatırımcılara kapımız açık. Yap, işlet, devret modeliyle yaparız. Bu sayede Çarşamba'mızın hem yüzme havuzu ihtiyacını karşılamış oluruz hem de bir yatırımcımız burada istihdam sağlamış olur ama yatırımcı çıkmazsa ileride biz yapmayı planlıyoruz." dedi.

İlçede tekstil sektöründe yaklaşık bin kişinin çalıştığını, şartlarını iyileştirmek istediklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Çarşamba'da kadınlarımızın çalışma isteğinin bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Beyyenice Mahallesi'nde yapacağımız Tekstil Kent Projesi'nde bir de kreş oluşturalım. Kreşte ilkokul çağına kadar çocuklara biz bakalım, insanlar evlerine ekmek götürsün. 3 bin kişiye kadar bir istihdam alanı oluşturmayı hedefliyoruz. TKDK'den bununla alakalı 13 yatırımcı müracaatta bulundu. Bunlara yaklaşık 5 bin metrekarelik alan sunacağız."

TKDK'den 500 bin avroya kadar destek alabilirlerse destek verileceğini, yüzde 55'i hibe, kalanının da yatırımcı tarafından karşılanacağını anlatan Doğan, Çarşamba Belediyesi olarak da arsayı tahsis edeceklerini kaydetti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA