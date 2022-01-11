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Çarşamba Belediye Başkanı Doğan gazetecilerle buluştu

Çarşamba Belediye Başkanı Doğan gazetecilerle buluştu
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Doğan, ilçede görev yapan gazeteciler ve aileleriyle bir araya gelerek Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kamuoyunu bilgilendirmek, nitelikli ve tarafsız bilgiye ulaşmayı sağlamak için gece gündüz demeden çalışan basın çalışanlarının günlerini kutlayan Doğan, "Basın mensuplarımızın çok değerli bir işle iştigal olduğunun farkındayız ve mesleklerini çok kıymetli buluyoruz. Sizlere ve ailelerinize teşekkür ediyorum. Bir kez daha Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyor, meslek hayatınızda başarılarınızı diliyorum." dedi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Doğan, ilçede yapılan projeler ve faaliyetlerle ilgili de bilgi verdi.

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