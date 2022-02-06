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Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında Konya ekibine yenildi

AA, Yaşar Karaman - Spor
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Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü, sahasında Konya ekibine yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü (ÇABES), sahasında Konya Engelliler Spor Kulübü'ne 77-55 mağlup oldu.

KONYA (AA) - Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Çarşamba Bedensel Engelliler Spor Kulübü (ÇABES), sahasında Konya Engelliler Spor Kulübü'ne 77-55 mağlup oldu.

Çarşamba Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk periyodu konuk ekibin 21-10 üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta da üstün oyununu sürdüren Konya Engelliler Spor Kulübü, soyunma odasına 26-43 önde girdi.

Üçüncü periyoda daha istekli başlayan ÇABES, rakibi ile arasındaki farkı indirmek istese de periyot 63-42 Konya ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Konya ekibi son periyotta ÇABES'in aradaki farkı indirmesine izin vermeyerek salondan 77-55 galip ayrıldı.

AA / Yaşar Karaman - Spor

Tekerlekli Sandalye, Bedensel Engelliler, basketbol, Konya, Spor, Haber

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