Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya seçildi

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba Bakkallar Odasında başkanlığa Cihan Kaya getirildi.

Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa mevcut başkan İsa Acar ile Cihan Kaya aday oldu.

Mevcut 752 üyeden 448'inin katıldığı genel kurulda Kaya 321, Acar ise 123 oy aldı, 4 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulu ise Ziya Köse, Fatih Bulut, Serdal Tekcan, Mustafa Atay, Mustafa Çubukçu ve Murat Kaya'dan oluştu.

Başkanlığa seçilen Kaya, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, üyelerine hizmet etmek için yola çıktıklarını belirterek, "Zincir marketlerle alakalı sıkıntıları biliyoruz ve oda üyelerimizle bununla alakalı mücadele edeceğiz. Köylerde bakkallarımıza yakın noktalarda fırınlar ekmek dağıtıyor. Gerekli yerlere başvurarak inşallah en kısa zamanda bu sorunu çözeceğiz. Bunun yanı sıra odamızda mesaj sistemini kurarak tüm üyelerimizin her konuda bilgilendirilmesini sağlayacağız. Başkanımız İsa Acar'ın da tecrübelerinden muhakkak faydalanacağız. Bizlere destek verdiğiniz için yönetim kurulumuz adına herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Divan başkanlığını Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler'in yaptığı kongreye İYİ Parti İlçe Başkanı Turhan Yazıcı, Saadet Partisi İlçe Başkanı Zekai Adem Sapancı, Çarşamba Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Selahattin Akkuş da katıldı.