Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatı sürüyor

Çarşamba ilçesinde mart ayında temeli atılan Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sorumlu hekimi diş tabibi Ekrem Özel, yaptığı açıklamada, merkezin 2022 yılı Ekim ayında hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

Mevcut diş hastanesinde ameliyathane olmadığını, polikliniklerin de yeterli gelmediğini belirten Özel, "20 üniteli planlanan Çarşamba Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, yapılan değişiklikle 27 üniteye çıkarıldı. 4 katlı olacak merkezimizin 4 bin 56 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Mevcut merkezimizde 16 diş hekimimiz ve 14 polikliniğimiz var. Faaliyete girecek merkezimizde ise 1 acil diş ünitesi, 1 mahkum diş ünitesi ve 1 ameliyathane ile toplam 27 ünite olacak. Ayrıca panoramik film cihazı, 2 periapikal röntgen birimi, 2 pedodonti kliniği de yer alacak." dedi.

Özel, Salıpazarı, Ayvacık, Terme ilçeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 300 bin nüfusa hizmet verdiklerine işaret ederek, "Yıllık ortalama 110 bin poliklinik muayenesi, 17 bin 900 diş çekimi, 4 bin 800 kanal tedavisi, 13 bin 250 dolgu işlemi ve 18 bin 450 protez yapımını mevcut. Yeni yapılacak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 27 diş tabibi ve 100'e yakın personel ile 4 ilçeye daha iyi şartlarda hizmet vereceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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