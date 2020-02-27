Çarşaflı soyguncular yakalandı

27.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:45

Bursa'da geçen yıl çarşaf giyerek kuyumcuya soymaya kalkan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 5 farklı olaya daha karıştığı belirlendi.



Geçen yıl mart ayında Yıldırım'a bağlı Erikli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çarşaf giyen iki erkek soyguncu Murat A.'ya ait kuyumcuyu tüfekle girip soygun teşebbüsünde bulundu. Murat A.'nın soygunculara fırsat vermeden bant kesiciyi fırlatması üzerine şüpheliler kaçtı. Olayın ardından Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüphelileri bulmak için tahkikat başlattı.



Pazar günü Erikli Mahallesi'nde 2 ayrı silahlı yağma ve yaralama olayları ile ilgili ekipler, çalışmalar yaptı. Yaklaşık 80 ayrı kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin Adnan A. ve Burhan H. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Yıldırım SÖS ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alındı.



Öte yandan şüphelilerin geçen yıl şubat ayında S.Ş. ve T.P.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayıp, S.Ş.'yi silahla yaralayarak araçlarını gasp ettikleri, geçen yıl mart ayında M.D.'ye ait araç, cüzdan ve telefonu gasp ettikleri, kuyumcuya soygun girişiminde bulundukları, E.G.'yi darp ederek ellerini ve ayaklarını bağlayıp alıkoydukları, geçen pazar günü Gürsu'da bir kişiyi darp edip, araç gasbı ve aynı gün Erikli Mahallesi'nde araç gasbı yaparken C.A.'yı ayağından vurdukları tespit edildi. - BURSA

Kaynak: İHA