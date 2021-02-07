Çarşaflı kadını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı
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Çarşaflı kadını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

07.02.2021 00:56 | Son Güncelleme: 07.02.2021 01:00
Çarşaflı kadını darbettiği iddia edilen kişi tutuklandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde yolculuk yapan bir kadın, iddiaya göre çarşaf giydiği gerekçesiyle darbedildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde belediye otobüsünde yolculuk yapan bir kadın, iddiaya göre çarşaf giydiği gerekçesiyle darbedildi. Kadın aldığı darbelerle yaralanırken, polisin çalışması sonucu yakalan şüpheli ise 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinden alınan bilgiye göre, 5 Şubat saat 18.00 sıralarında belediye otobüsünde yolculuk eden  K.Ö.'yü (47), iddiaya göre çarşaf giydiği gerekçesiyle E.Ç. (55) tarafından darbedildi. E.Ç.'nin, olay sırasında K.Ö.'ye "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin." dediği ve ardından tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle kadını yaraladığı ileri sürüldü.

K.Ö.'nün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, E.Ç.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç., sevk edildiği adliyede 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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