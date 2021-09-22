Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gece girdiği evdeki eşyaları çaldıktan sonra dama çıkan çarşaflı hırsız uyuyakalınca yakayı ele verdi.

ŞANLIURFA (İHA) - Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gece girdiği evdeki eşyaları çaldıktan sonra dama çıkan çarşaflı hırsız uyuyakalınca yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Gece bir eve giren yabancı uyruklu çarşaflı hırsız, eşyaları çaldıktan sonra dama çıkıp uyudu. Sabah uyanan evdekiler, eşyalarının ortada olmadığını görünce çevreyi kontrol etti. Dama çıkan ev sahibi, siyah çarşaf içerisinde birinin uyuduğunu gördü. Olay yerine çağrılan mahalle bekçileri ile polis ekipleri, şahsı yakalayıp damdan indirdi. Üzerindeki çarşaf çıkartılan şahsın genç bir erkek olduğu belirlendi. Gözaltına alına şahıs emniyete götürülürken yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi

Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi

Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi

Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu

Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu

 Öldürülen şahsın kızının da kayıp olduğu ortaya çıktı

Öldürülen şahsın kızının da kayıp olduğu ortaya çıktı

 63 yaşındaki adam, evinin bahçesinde ölü bulundu! Komşularının şüphelendiği tek bir kişi var

63 yaşındaki adam, evinin bahçesinde ölü bulundu! Komşularının şüphelendiği tek bir kişi var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Cansu Dere Özge Özpirinçci
Spor Muslera Rıza Çalımbay Arda Turan Devlet Bahçeli Fatih Terim Mustafa Denizli
Tüm Haberler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çarşaflı erkek hırsız damda uyuyakalınca yakayı ele verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:34:41. #1.12#