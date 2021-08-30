ÇARŞAFLA 5'İNCİ KATTAN İNMEK İSTERKEN DÜŞEN FEYZA, YARALANDI
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ÇARŞAFLA 5'İNCİ KATTAN İNMEK İSTERKEN DÜŞEN FEYZA, YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da zihinsel engelli olduğu öne sürülen Feyza B.(20), 5'inci kattaki evlerinin penceresinden inmek isterken, sarkıttığı çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşüp yaralandı.

AKSARAY'da zihinsel engelli olduğu öne sürülen Feyza B.(20), 5'inci kattaki evlerinin penceresinden inmek isterken, sarkıttığı çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşüp yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Feyza B., evde ailesinin bulunmadığı sırada, birbirine bağladığı çarşafları pencereden sarkıtıp aşağı inmeye çalıştı. Çarşafların kopması sonucu kömürlüğün üzerine düşen Feyza B. yaralandı. Feyza B., ihbar üzerine adrese çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇARŞAFLA 5'İNCİ KATTAN İNMEK İSTERKEN DÜŞEN FEYZA, YARALANDI
ÇARŞAFLA 5'İNCİ KATTAN İNMEK İSTERKEN DÜŞEN FEYZA, YARALANDI
ÇARŞAFLA 5'İNCİ KATTAN İNMEK İSTERKEN DÜŞEN FEYZA, YARALANDI
ÇARŞAFLA 5'İNCİ KATTAN İNMEK İSTERKEN DÜŞEN FEYZA, YARALANDI
ÇARŞAFLA 5'İNCİ KATTAN İNMEK İSTERKEN DÜŞEN FEYZA, YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÇARŞAFLA 5'İNCİ KATTAN İNMEK İSTERKEN DÜŞEN FEYZA, YARALANDI - Haberler
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