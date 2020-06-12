Carrie Lam, tartışmalı Ulusal Marş yasa tasarısını onayladı
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Carrie Lam, tartışmalı Ulusal Marş yasa tasarısını onayladı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde Baş Yönetici Carrie Lam, Çin'in ulusal marşı olan Gönüllüler Marşı'na yönelik hakaretlerin suç sayılmasının önünü açan tartışmalı ulusal marş yasa tasarısını onayladı.

Carrie Lam, tartışmalı Ulusal Marş yasa tasarısını onayladı
12.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:24

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde Baş Yönetici Carrie Lam, Çin'in ulusal marşı olan Gönüllüler Marşı'na yönelik hakaretlerin suç sayılmasının önünü açan tartışmalı ulusal marş yasa tasarısını onayladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde Baş Yönetici Carrie Lam, Çin milli marşına yönelik hakareti yasaklayacak olan ulusal marş yasa tasarısını imzaladığını bildirdi. Yasa tasarısının Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde Baş Yönetici Carrie Lam tarafından onaylanmasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Lam yaptığı açıklamada, yasanın kabulüyle Hong Kong'un anayasal yükümlülüğünü yerine getirdiğini ve "tek ülke, iki sistem" ruhunu yansıtarak ulusal marş yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi Yasama Konseyi'nde Çin milli marşına yönelik hakareti yasaklayan ve bu kapsamda hapis cezasını içeren yasa, kabul edilmişti. Yasama Konseyinde gerçekleştirilen oturumda oylanan yasa, Çin yanlısı 41 vekilin lehte oyuyla kabul edilmişti. Yasaya göre, ulusal marşın sözlerinin değiştirilmesi ya da saygısız bir şekilde söylenmesini amaçlayan girişimler suç sayılıyor. Ulusal marşa hakaret edenler 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Söz konusu yasa, Hong Kong'da oynanan bir futbol müsabakasında ulusal marşın yuhalanmasının ardından gündeme gelmişti. "Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı marş, 1949'da Çin'de milli marş olarak kabul edilmişti. - HONG KONG

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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