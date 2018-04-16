Carrefoursa Yönetiminde Değişiklik

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki Carrefoursa Genel Müdürü Hakan Ergin, 16 Nisan 2018 tarihi itibariyle görevinden ayrılma kararı aldı. Şirketin Genel Müdürlüğüne halen Carrefoursa CFO'su olarak görev yapan Kutay Kartallıoğlu vekaleten atandı.

Perakende Grup Başkanı Ata Köseoğlu konuyla yaptığı açıklamada, "Görev süresince, katkılarından dolayı Hakan Ergin'e teşekkür ediyoruz. Halen CFO görevinde bulunan Kutay Kartallıoğlu, yeni bir atama yapılıncaya kadar mevcut sorumluluklarına ilave olarak, Carrefoursa Genel Müdürlüğü görevini vekaleten üstlenecek. Carrefoursa bu geçiş sürecinde mevcut uzun vadeli hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürütecek; yeni görevlendirme de en kısa zamanda yapılacaktır" dedi. - İSTANBUL