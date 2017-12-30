Carrefoursa Yılın Son Üç Gününde 6 Yeni Market Açtı

TÜRKİYE perakende sektörünün önde gelen isimlerinden CarrefourSA, yılın son üç gününde İstanbul, Ankara ve Karabük'te altı yeni marketi hizmete sundu.



Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, market ağını genişletiyor.Yılın son günlerinde CarrefourSA, 28 Aralık'ta İstanbul Seyrantepe Sanayi Mahallesi'nde, 29 Aralık İstanbul Acıbadem ve Ankara Yaşamkent'te, 30 Aralık'ta ise Bolu Borazanlar'da birer süpermarket açtı.



Türkiye'nin ilk süpermarket zinciri olan Gima'ya da yatırımlarını da sürdüren CarrefourSA, 29 Aralık'ta Ankara Abidinpaşa ve 30 Aralık'ta da Karabük Kares AVM'de birer Gima açılışı gerçekleştirmişti. Böylelikle Gima'nın Ankara'daki dördüncü marketi de hizmete girmiş oldu.



CarrefourSA, sebze ve meyveden taze balığa, süt ürünlerinden şarküteriye, pastadan ekmeğe, yerel ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesini sahip.



58 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR



1993 yılında Türkiye'de ilk yatırımını yapan Fransa'nın global perakende markası Carrefour, 1996 yılında Sabancı Holding ile kurduğu ortaklık sonucunda perakende sektöründe faaliyetlerine başladı. CarrefourSA, 37 Hiper, 392 Süper, 25 Gurme ve 202 Mini marketten oluşan zinciriyle 58 ilde faaliyet göstermektedir.



- İstanbul