Carrefoursa ve Migros 34 mağaza için anlaşma imzaladı

CarrefourSA ve Migros 34 mağaza anlaşma imzaladığını duyurdu. Çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, alınan stratejik karar doğrultusunda Migros'a dönüştürülmesi yönünde karar alındığı açıklandı.

CarrefourSA ve Migros çeşitli illerdeki 34 CarrefourSA mağazasının, Migros'a dönüştürülmesi yönünde anlaşma imzaladı.

CarrefourSA, yapılan anlaşmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden şu ifadelerle duyurdu:

"Şirketimizin stratejik optimizasyon hedefleri ve verimlilik kriterleri doğrultusunda; Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. arasında, Şirketimiz tarafından, işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 7 Ocak 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik arz edecektir. Mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve devir bedeli uyarlamaya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşecek ve gerekli açıklama yapılacaktır.

Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı