05.09.2019 16:23

CarrefourSA, toplam 10 milyon TL yatırımla Ataşehir'de

İSTANBUL - Türkiye organize perakende sektöründen CarrefourSA, toplam 10 milyon TL yatırımla Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper Marketini 2 bin 700 metrekare alan üzerinde hizmete açtı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Ataşehir'de bulunan Metropol AVM'de, CarrefourSA Hiper Marketi'nin açılışını yaptı. 2 bin 700 metrekare üzerine 10 milyon TL yatırımla tüketicilerle buluşan yeni nesil markette 100 personel görev alıyor. Yeni market, taze gıda ürün grupları, vitamin ağacı, mahzen, dünya mutfakları, organik ürün grupları ve 70 kişi kapasiteli Lezzet Arası restoranıyla öne çıkıyor.

Açılışta CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı da basın mensuplarıyla buluşup hem yeni market ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular hem de soruları cevapladılar.

Kutay Kartallıoğlu: "Ataşehir'e Yeni Nesil Market Kazandırdık"

"Ataşehir gibi İstanbul'un önde gelen yaşam merkezlerinden birine yeni nesil market anlayışımızı kazandırmış olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Kutay Kartallıoğlu şunları söyledi:

"Tüm hipermarketlerimizde müşterilerimize güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyat politikasıyla ferah bir alışveriş ortamında sunarak bambaşka bir alışveriş deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim konseptimiz artık o kadar başarılı oluyor ki bu konsepti Avrupa'ya da ihraç ediyoruz. Bu bizim için çok gurur verici. Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper ile bu deneyimi de Ataşehir'e kazandırdık. Müşterilerini dinleyerek yol haritasını belirleyen bir marka olarak Ataşehirliler'in beğenisini kazanarak alışveriş tercihlerini değiştirecek bir yatırıma imza attık. Yeni marketimiz yalnızca geniş ürün gamı ya da farklı reyon konsepti ile değil teknoloji odaklı yeni nesil market hizmetleriyle öne çıkıyor."

Şenol Arpacı: "Esnaf Dokunuşu ile Çarşıda Alışveriş Yapar Hissi Sunuyoruz"

CarrefourSA'nın yeni nesil market anlayışı çerçevesinde esnaf dokunuşunu Ataşehir'e taşıdıklarının altını çizen Şenol Arpacı da, Ataşehir'e yakışan bir yatırım yaparak Ataşehirlilere çarşılarında alışveriş yapar hissi sunduklarını vurguladı. Şenol Arpacı, şunları söyledi: "Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper, başta taze gıda ürünleri olmak üzere kaliteli ve güvenilir binlerce ürünün en uygun fiyat politikasıyla müşterilerle buluştuğu bir hipermarket. Bu vizyonla müşterilerimizi yaz - kış taze sebze - meyve ürünleri ile buluşturuyoruz. Sezonun açılmasıyla birlikte ürün yelpazesi geniş balıkçılar çarşısını Ataşehir'e taşıdık, müşterilerimize 100 farklı çeşit balık sunmaya başladık. Kırmızı ette de en iyi fiyat garantisiyle hijyen ve kalite denetimlerinin veteriner hekimler tarafından yapıldığı, kaynağı belli yüzde 100 yerli besi et ürünlerini reyonlarımıza getirdik. Organik ekmek çeşitlerinden günlük taze tatlılara, tuzlu pastalarından geleneksel unlu mamullere kadar birçok çeşidi kendimizi pişirip fırınlarımızdan reyonlara ulaştırmaya başladık. Tat müdavimlerini unutmadık; peynirden zeytine, sucuktan Kayseri pastırmasına, ithal ve yöresel lezzet seçenekleri ve daha birçok farklı lezzete kadar onlarca çeşidi Müdavim Şarküteri'ye taşıdık. Bir diğer yeni reyonumuz Mezeci'de şakşukadan haydariye, içli köfteden acılı ezmeye, favadan patlıcan salatasında kadar 80'e yakın meze çeşidi sunuyoruz. Bunların yanı sıra dünya mutfaklarından seçme lezzetler ve Japon Mutfağının 2.500 yıllık efsane lezzeti Sushi'yi sipariş üzerine hazırlayarak taze taze müşterilerimize ulaştırabiliyoruz."

Özel Organizasyonlara Desteğin Adresi

Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper, özel organizasyonlar veya davetler için kasap, balık, şarküteri ve meze reyonları kapsamında özel sipariş alarak ürün desteği sağlayacak. Yalnızca yiyecek ürünleriyle değil, çiçek reyonuyla da mahallenin çiçekçisi gibi organizasyonlara özel aranjman hizmeti sunacak.

Vitamin Ağacı

Yeni marketin en büyük yeniliği gün içinde tazelenmek isteyenlere ya da yoğunluğuna ara vermek için farklı lezzet arayışı olanlara 100'e yakın formülüyle vitamin deposu içecekler hazırlaması. Vitamin Ağacı'ndaki meyvelerin suları birleşerek lezzet deposu olarak müşterilerle buluşuyor.

Lezzet Arası'nın Yeni Durağı

CarrefourSA, kaliteli ve güvenilir ürünlerinin, uygun fiyat politikasının yanı sıra tüketicilere reyondan seçtikleri et, balık veya tavuk ürünlerini hemen pişirtip yiyebilmeleri ya da pişirttikten sonra paket servis yaptırabilmeleri şeklinde yeme - içme özgürlüğü sunduğu Lezzet Arası restoranını yeni markete de taşıdı.

Yeni Nesil Hizmetler

Teknoloji reyonunda bulunan mağaza içi sipariş ekranı ile müşteriler, 2000'e yakın teknoloji ürününe bir ekrandan ulaşıyor, ürün mağazada bulunmasa dahi kiosk üzerinden sipariş vererek satın alma gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yeni markette işitme güçlüğü çekenlere kasalarda indüksiyon döngü sistemi kulaklık, yaşından dolayı hareket zorluğu olanlara akülü araba, engelli ve yaşlı müşterilere kişisel asistan, engelli müşteriler için ulaşım alternatifleri ve çocuklar için çocuk alışveriş arabaları ile hizmet veriliyor.

Kaynak: İHA