CarrefourSA, Thread In Motion'ın geliştirdiği akıllı eldivenle tasarrufa geçti
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CarrefourSA, Thread In Motion'ın geliştirdiği akıllı eldivenle tasarrufa geçti

CarrefourSA, Thread In Motion'ın geliştirdiği akıllı eldivenle tasarrufa geçti
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Sürdürülebilirlik vizyonuyla çalışanları için doğrusunu sağlamayı amaçlayan CarrefourSA, Thread In Motion'ın geliştirdiği akıllı eldiven Glogi'yi kullanarak zaman ve maliyetten yüzde 50 tasarruf ediyor.

Sürdürülebilirlik vizyonuyla çalışanları için doğrusunu sağlamayı amaçlayan CarrefourSA, Thread In Motion'ın geliştirdiği akıllı eldiven Glogi'yi kullanarak zaman ve maliyetten yüzde 50 tasarruf ediyor.

CarrefourSA ve Thread In Motion'ın ortak açıklamasına göre, endüstriyel giyilebilir teknolojiler ve entegre yazılımlar geliştiren Thread in Motion, geçen günlerde yeni ürünü Glogi'yi duyurmuştu. Zaman ve maliyetten yüzde 50 verimlilik sağlayan Glogi'yi Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA da 11 deposunda kullanıyor.

Özellikle lojistik süreçlerinde kullanılan akıllı eldiven, mal giriş-çıkış, toplama, ayrıştırma, mal sayım, e-ticaret operasyonları gibi pek çok iş sürecinde kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Thread in Motion'ın Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Demircioğlu, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana müşterilerine kulak veren ve onların geri bildirimlerini alarak isteklerine cevap vermeyi görev bildik. Özellikle pandeminin de etkisiyle lojistik sektöründe yaşanan büyük değişime uyum sağlamak üzere akıllı eldiven Glogi'yi çıkardık. Böylece hem lojistikteki süreçleri iyileştirerek hem de operasyon hızını yüzde 50 artırarak amaçladığımız müşteri memnuniyetini sağladık. Yerli bir şirket olarak ülkemizde Türk mühendislerimizle beraber geliştirdiğimiz eldivenleri artık sekiz farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı."

CarrefourSA depolarında Glogi akıllı eldivenler kullanılıyor

Akıllı eldiven Glogi, CarrefourSA'nın 11 deposunda aktif olarak kullanılıyor. Eller serbest kullanım kolaylığı ve sadece 45 gram olmasıyla lojistik sektöründe çığır açıyor. Ayrıca, çalışanların mutluluğunu ve ergonomisini düşünen yeni nesil el terminalleri, CarrefourSA depolarındaki mevcut sistemlere entegre oluyor.

CarrefourSA, Thread In Motion ile 2019 yılından bu yana entegre bir şekilde çalışılarak Glogi akıllı eldiven kullanıyor. Tüm depo operasyonuna pozitif etki eden Glogi ile CarrefourSA, çalışanları arasında işlemlerde yüzde 50'yi aşkın bir hız artışı yakaladı. Bunun yanı sıra insan kaynaklı hatalar da neredeyse sıfıra indirgendi. Sahadan toplanan bilgiler ölçümlenerek daha doğru kararlar alınmaya başladı.

Almanya ve İngiltere'nin başı çektiği sekiz farklı ülkeye ihracat yapan şirket, geliştirdiği yazılım platformu sayesinde veri analizi de sağlayarak lojistik sektöründe tüm süreçleri optimize ediyor.

Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Sabancı CVC'nin yapmış olduğu yatırım ile 100 milyon TL'nin üzerindeki değerlemesiyle daha da güçleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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