Carrefoursa Kocaeli'deki Yeni Şubesini Başiskele'de Hizmete Açtı

KOCAELİ (İHA) – Türkiye perakende sektörünün öncü markalarından biri olan CarrefourSA, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki yeni süpermarketini hizmete açtı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, taze ve kaliteli ürünleri uygun fiyat politikasıyla müşterilerine sunmak adına market yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede CarrefourSA'nın Kocaeli'nde 1000 metrekare satış alanına sahip, 29 kişinin görev yaptığı yeni süpermarketi Başiskele ilçesi Ovacık'ta müşterilerle buluştu. Açılışa Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Çuhacı ve Ekcan Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Ekşi de katıldı.

"Gelecek dönemde Kocaeli'ndeki yatırımlarımızı artıracağız"

Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında Kocaeli'ndeki iş ortaklarıyla birlikte yani marketi gezerek değerlendirmelerde bulunan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Kocaeli, Marmara Bölgesi için hem sanayi – endüstri faaliyetleri hem de İç Anadolu'ya açılan bir kapı vazifesi görmesi sebebiyle büyük bir öneme sahip. Böylesi önemli bir şehirde Gebze'den Karamürsel'e kadar körfezin önemli bölgelerinde toplam 6 marketimizle faaliyet gösteriyoruz. Ovacık'ta hizmete açtığımız süpermarketimizle artık şehir içinde varlığımız artırmaya başlıyoruz. Gelecek dönemde Kocaeli'ndeki yatırımlarımızı hızlandıracağız. Bunun için gerekli çalışmalarımızı geçen sene başlatmıştık, ilk meyvesini de Ovacık Süpermarketi ile aldık. Yakın zamanda müşterilerimiz, Kocaeli'nde varlığımızı artırmaya başladığımızı görecekler" dedi.

"Ovacık'ta günlük alışverişin adresi olmayı hedefliyoruz"

Daha sonra söz alan CarrefourSA Süper – Gurme – Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik ise, "CarrefourSA olarak Ovacık'a alışverişin süperini getirdik. Şehir içinde yeni konseptimizle kurduğumuz bu süpermarketle yerli tohumlardan üretilen yaş sebze – meyve ürünlerinden günlük taze balık çeşitlerine, kaynağı belli ve yüzde yerli besi olan kırmızı etlerden lezzetli ekmek ve pasta çeşitlerinden oluşan unlu mamullere ve geniş ürün yelpazesiyle şarküteri reyonumuza kadar taze gıda açısından yüzlerce ürünü müşterilerimizle buluşturduk. Taze gıdanın yanı sıra kişisel bakım, bebek ve çocuk, kozmetik, ev tekstili vb. ürünlere de yer veriyoruz. CarrefourSA olarak Ovacık Süpermarketimizle bu bölgede günlük alışverişin adresi olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA