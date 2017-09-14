Carrefoursa Gıda Dışı Kategori Direktörü Kaplan: Whatsapp Üzerinden Sipariş Hattı Tüketicilerden...

CARREFOURSA Gıda Dışı Kategori Direktörü Gökhan Kaplan, okul alışverişinde uygun fiyat politikası ve Whatsapp üzerinden sipariş hattının tüketicilerden ilgi gördüğünü söyledi.



Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı kırtasiye ürünlerini özel testlerden geçirerek tüketicileriyle buluşturan Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, çocukların güvenle kullanabileceği, zehirli madde tehlikesi olmayan ve çocuk sağlığını tehdit etmeyen okul ürünleriyle tüketicilerden ilgi görüyor. Ayakkabı, tekstil, beslenme çantaları, mataralar, silgiler, boya kalemleri, pastel boyalar, guaj boyalar, keçeli kalemler, okul çantaları ve defterlerden oluşan iki bine yakın ürünün zararlı kimyasal maddeler açısından değerlendirilmesinin yanı sıra 400 ürün ayrıca CarrefourSA tarafından uluslararası bağımsız akredite test kuruluşu Intertek'e test ettirildi.



Analiz sonuçları Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından en kötü durum senaryoları kapsamında ürünlerin insan sağlığına olan toksikolojik etkisi değerlendirilerek güvenilir bulunan ürünler, Türkiye'nin en büyük kırtasiye marketi CarrefourSA'dan temin edilebiliyor.



Reyonlarındaki ürünlerini akredite laboratuvarlara test ettirip Ege Üniversitesi'nden "güven" onayı alan CarrefourSA'da okul çantası 19,99 TL'den, kurşun kalemi 1,79 TL'den, silgi 1,5 TL'den, defter 1,29 TL'den, kalem kutusu ise 5,99 TL'den başlayan fiyatlardan satılıyor. İlk kez ilkokula başlayacak öğrenciler için toplam 27 parçadan oluşan kırtasiye ürünleri, 117,92 TL'den velilere sunuluyor.



GÖKHAN KAPLAN: GÜVENİLİR VE HESAPLI OKUL ALIŞVERİŞİNİN ADRESİYİZ



Toplam 23 milyon öğrencinin eğitim gördüğü Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan istatistiklere göre okul öncesi pazarının 270 milyon TL, ilköğretim pazarının 3,8 milyar TL ve lise pazarınında 1,6 milyar TL olduğunun altını çizen CarrefourSA Gıda Dışı Kategori Direktörü Gökhan Kaplan, ülke genelinde okul alışverişi pazarının 5,6 milyar TL'lik bir büyüklüğe sahip olduğunu belirterek şu konulara değindi:



"Büyüklüğü ve hızlı tüketilmesi dolayısıyla sektör için öneme sahip olan okul alışverişindeki esas konu ürünlerin sağlık açısından güvenilir ve kaliteli olması. Bu noktada CarrefourSA olarak kırtasiye ve tekstil ürünlerini reyonlarımıza getirmeden önce toksikolojik değerlendirmeden geçirip Ege Üniversitesi'nden onay aldık. Ürünlerimize "güvenilir" onayı aldıktan sonra bu ürünleri tüketicilerimize, pazara oranla en uygun fiyatlarla ulaştırır hale geldik. Bugün için okul çantasını 19,99 TL'den, kurşun kalemi 1,79 TL'den, silgiyi 1,5 TL'den, defteri 1,29 TL'den ve yine kalem kutusunu 5,99 TL'den başlayan fiyatlar ile tüketicilerimizle buluşturuyoruz. İlkokula yeni başlayan öğrencileri düşünerek 27 adet üründen oluşan bir liste yaptık ve bu listedeki ürünleri, uygun fiyat politikamız doğrultusunda toplam 117,92 TL'den tüketicilerimize sunuyoruz. Aynı zamanda okul alışverişi için özel bir kampanya uyguluyoruz. Teknolojiyi yakından takip eden ailelerimizi unutmadık, son yılların en popüler uygulaması whatsapp üzerinden sipariş alma dönemi başlatarak yine bir ilke imza atmış olduk. Uygulama ile veliler, okuldan verilen kırtasiye listesini bizimle paylaşarak tüm ürünleri belirttikleri hipermarketlerimizden 24 saat içinde alabiliyorlar. Tercihini elektronik ticaretten yana kullanmak isteyen aileler ise web sitemizden alışverişlerini yaparak ürünleri evden teslim alabiliyorlar. Hizmet anlayışımız ve uygulamalarımızla tüketicilerimize güvenilir ve avantajlı fiyatlarla tasarruflu okul alışverişi yaptırıyoruz."



