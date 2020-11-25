CarrefourSA "franchise" sistemi başlattı

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Yeni neslin Sabancısı, Sabancı Holding'in gücü ve ortağımız Carrefour Group'un perakende bilgisi ışığında ülkemizin değerli girişimcilerini, sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA'nın marketler zincirine dahil etmek amacıyla bu yıl büyük...

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Yeni neslin Sabancısı, Sabancı Holding'in gücü ve ortağımız Carrefour Group'un perakende bilgisi ışığında ülkemizin değerli girişimcilerini, sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA'nın marketler zincirine dahil etmek amacıyla bu yıl büyük bir adım attık."ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Şirket, belirlediği kriterlere uyan girişimcileri bünyesine katmak amacıyla Süper ve Mini formatlarında "franchise" vermeye başladı.

CarrefourSA, gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikayesini yazmak isteyen girişimciler için başlattığı franchise sisteminin detaylarını, yeni bayileri ve bayi adaylarıyla birlikte "Bayim Olur Musun Fuarı"nda açıkladı.

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yeni neslin Sabancısı, Sabancı Holding'in gücü ve ortakları Carrefour Group'un perakende bilgisi ışığında ülkenin değerli girişimcilerini, sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA'nın marketler zincirine dahil etmek amacıyla, bu yıl büyük bir adım attıklarını ifade etti.

Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizin öncü organize gıda perakendesi markası olarak sahip olduğumuz güçlü marka imajının yanı sıra tüm ülke geneline yayılmış lojistik sistemimiz, Hiper, Süper, Mini ve Gurme gibi farklı market formatlarımızla her gün ortalama 500 bin kişinin alışveriş ihtiyacını karşılıyoruz. Reyonlarımızda yer alan 60 bin çeşit ürünle ülkemizin en büyük satınalma güçlerin birisi olarak yıllardır yüzlerce tedarikçimizle kol kola, ülkemize katma değer sağlama adına bu yolda birlikte yürüyoruz. Doğru üretici ile çalışarak ürünün doğrusunu reyonlarımıza getirip müşterilerimize doğru bir fiyatla sunarak marketlerimizi, mevcut rekabette birkaç adım öne çıkarıyoruz. Sahip olduğumuz 500'den fazla öz markalı ürünle bir yandan ürün ve fiyat nezdinde alternatif sunarken diğer yandan da ülkemizin her kesimine hitap eden bir vizyona sahibiz. Tüm bu öğeler ışığında franchise sistemi başlattık."

"CarrefourSA güvencesiyle 15 franchise faaliyet gösteriyor"

Kutay Kartallıoğlu, nisan ayından bu yana Süper ve Mini market formatları çerçevesinde franchise başvurularını almaya başladıklarını belirterek, bugün için 15 marketin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Kartallıoğlu, CarrefourSA Ailesi'ne katılmayı hedefleyen girişimcilerde aradıkları özelliklere ilişkin şunları kaydetti:

"Öncelikle motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan – kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alacağız. Bu kriterleri sağlayan adaylarımızdan tercihen şehirlerin il veya ilçe merkezlerinde güçlü bir lokasyona sahip, Mini formatımız için 100 – 280 metrekare ve Süper formatımız için de 280 – 600 metrekare arası alanı olan ve belirli finansal kriterleri karşılayan en az 1 yıllık şirket sahiplerini başvuru yapmaya çağırıyoruz."

Verilen bilgiye göre, CarrefourSA, franchise sistemini Anadolu'da yaygınlaştırarak bayi sayısını bir yıl içinde 100'e ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip