CarrefourSA "franchise" sistemi başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CarrefourSA "franchise" sistemi başlattı

25.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:41
CarrefourSA

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Yeni neslin Sabancısı, Sabancı Holding'in gücü ve ortağımız Carrefour Group'un perakende bilgisi ışığında ülkemizin değerli girişimcilerini, sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA'nın marketler zincirine dahil etmek amacıyla bu yıl büyük...

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Yeni neslin Sabancısı, Sabancı Holding'in gücü ve ortağımız Carrefour Group'un perakende bilgisi ışığında ülkemizin değerli girişimcilerini, sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA'nın marketler zincirine dahil etmek amacıyla bu yıl büyük bir adım attık."ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Şirket, belirlediği kriterlere uyan girişimcileri bünyesine katmak amacıyla Süper ve Mini formatlarında "franchise" vermeye başladı.

CarrefourSA, gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikayesini yazmak isteyen girişimciler için başlattığı franchise sisteminin detaylarını, yeni bayileri ve bayi adaylarıyla birlikte "Bayim Olur Musun Fuarı"nda açıkladı.

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yeni neslin Sabancısı, Sabancı Holding'in gücü ve ortakları Carrefour Group'un perakende bilgisi ışığında ülkenin değerli girişimcilerini, sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA'nın marketler zincirine dahil etmek amacıyla, bu yıl büyük bir adım attıklarını ifade etti.

Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizin öncü organize gıda perakendesi markası olarak sahip olduğumuz güçlü marka imajının yanı sıra tüm ülke geneline yayılmış lojistik sistemimiz, Hiper, Süper, Mini ve Gurme gibi farklı market formatlarımızla her gün ortalama 500 bin kişinin alışveriş ihtiyacını karşılıyoruz. Reyonlarımızda yer alan 60 bin çeşit ürünle ülkemizin en büyük satınalma güçlerin birisi olarak yıllardır yüzlerce tedarikçimizle kol kola, ülkemize katma değer sağlama adına bu yolda birlikte yürüyoruz. Doğru üretici ile çalışarak ürünün doğrusunu reyonlarımıza getirip müşterilerimize doğru bir fiyatla sunarak marketlerimizi, mevcut rekabette birkaç adım öne çıkarıyoruz. Sahip olduğumuz 500'den fazla öz markalı ürünle bir yandan ürün ve fiyat nezdinde alternatif sunarken diğer yandan da ülkemizin her kesimine hitap eden bir vizyona sahibiz. Tüm bu öğeler ışığında franchise sistemi başlattık."

"CarrefourSA güvencesiyle 15 franchise faaliyet gösteriyor"

Kutay Kartallıoğlu, nisan ayından bu yana Süper ve Mini market formatları çerçevesinde franchise başvurularını almaya başladıklarını belirterek, bugün için 15 marketin faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Kartallıoğlu, CarrefourSA Ailesi'ne katılmayı hedefleyen girişimcilerde aradıkları özelliklere ilişkin şunları kaydetti:

"Öncelikle motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan – kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alacağız. Bu kriterleri sağlayan adaylarımızdan tercihen şehirlerin il veya ilçe merkezlerinde güçlü bir lokasyona sahip, Mini formatımız için 100 – 280 metrekare ve Süper formatımız için de 280 – 600 metrekare arası alanı olan ve belirli finansal kriterleri karşılayan en az 1 yıllık şirket sahiplerini başvuru yapmaya çağırıyoruz."

Verilen bilgiye göre, CarrefourSA, franchise sistemini Anadolu'da yaygınlaştırarak bayi sayısını bir yıl içinde 100'e ulaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

İlgili Haberler

Koramaz Vadisi'ndeki taş ocağı için köylüler hukuki süreci başlattı
Koramaz Vadisi'ndeki taş ocağı için köylüler hukuki süreci başlattı
- Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı
- Başkan Günel, Kuşadası'nda yatırım ve hizmet hamlesi başlattı
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Sinan Akçıl Demet Akbağ Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Bülent Arınç Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CarrefourSA "franchise" sistemi başlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 12:44:48. #1.14#
title