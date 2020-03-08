CarrefourSA Dünya Kadınlar Günü'nü kadın üreticilerle kutladı
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Dünya Kadınlar Günü, Sabancı Holding, 8 Mart, Güncel

CarrefourSA Dünya Kadınlar Günü'nü kadın üreticilerle kutladı

Yerli üretim ve yerli üreticinin destekçisi CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında geçen sene başlattığı kadın üreticilerin yer aldığı Üretici Pazarı'nı, bu yıl da müşterileriyle buluşturdu.

08.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:52
CarrefourSA Dünya Kadınlar Günü'nü kadın üreticilerle kutladı

Yerli üretim ve yerli üreticinin destekçisi CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında geçen sene başlattığı kadın üreticilerin yer aldığı Üretici Pazarı'nı, bu yıl da müşterileriyle buluşturdu.


Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, tohumdan yaş - sebze meyveye, yerli besiden balık ve deniz mahsullerine kadar yerli üretime verdiği desteği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bu yıl da kadın üreticilerin katılımıyla "Üretici Pazarı" ile kutladı.


CarrefourSA'nın İstinye Hipermarketi'nde, kadın üretici ve çalışanların emeklerine dikkat çekmek amacıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar farklı ürünlerin yer aldığı Üretici Pazarı'nı, 7 - 8 Mart tarihlerinde açtı.


"Çalışan kadınları önemsiyor, üreten kadınları destekliyoruz"


Üretici Pazarı'nı değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yüzde 35'i kadın çalışanlardan oluşan bir marka olarak kadına değer verdiklerini, üreten ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan her kadına destek olmaya özen gösterdiklerini belirterek, "CarrefourSA olarak tüm çalışma alanlarımızda kadınların varlığından gurur duyuyor, çalışan kadınları önemsiyoruz. Yıllar geçtikçe çalıştığımız üreticiler arasında kadınları özellikle desteklemeye özen gösterdik. Böylelikle çalıştığımız kadın üreticilerin sayısı da istikrarlı bir şekilde arttı. Bugün burada yer alan tüm kadın üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Kadınların gücü CarrefourSA'nın gücü diyoruz ve her zaman desteklerimizle yanlarında oluyoruz" dedi.


Kadın üreticiler Türkiye pazarında isimlerini duyurabiliyorlar


Kadın üreticilere yapılmış olan imkanlardan dolayı memnuniyetini dile getiren süt ürünleri üreticisi Lale kuseyiroğlu, "Ciddi anlamda burada kadın üreticilere desteği görebiliyoruz ve yöresel ürünlere destek veriliyor. Bu destekler sayesinde bizler Türkiye pazarında yer alabiliyoruz ve isimlerimizi duyurma şansımız oluyor" şeklinde konuştu.


Üretici Pazarı'na katılanlara teşekkür


CarrefourSA'nın Üretici Pazarı'na Pales, Antre Gourmet, Baltalı, Tipi, Beta Gıda, Mayi Tuz, Safi Organik, Kedv, Bee'O Propolis, Natura, Noon, Ezgi Gıda, Ananas Juice Bar, Nuts'All, Harika Mantı, Gurme Mantar ve ForFarming katıldı. CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Üretici Pazarı'na katılan markaların yöneticilerine bir teşekkür plaketi takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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