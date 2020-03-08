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Dünya Kadınlar Günü, Sabancı Holding, Carrefour, Ekonomi

CarrefourSA, Dünya Kadınlar Günü'nü kadın üreticilerle kutladı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında geçen yıl başlattığı kadın üreticilerin yer aldığı Üretici Pazarı'nı, bu yıl da müşterileriyle buluşturdu.

08.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:22
CarrefourSA, Dünya Kadınlar Günü'nü kadın üreticilerle kutladı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında geçen yıl başlattığı kadın üreticilerin yer aldığı Üretici Pazarı'nı, bu yıl da müşterileriyle buluşturdu.

CarrefourSA, İstinye'deki hipermarketinde, kadın üretici ve çalışanların emeklerine dikkati çekmek amacıyla süt ürünlerinden organik içeceklere ve yiyeceklere kadar farklı ürünlerin yer aldığı Üretici Pazarı'nı açtı.


Etkinlikte konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yüzde 35'i kadın çalışanlardan oluşan bir marka olarak kadına değer verdiklerini, üreten ve kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan her kadına destek olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Kartallıoğlu, "CarrefourSA olarak tüm çalışma alanlarımızda kadınların varlığından gurur duyuyor; çalışan kadınları önemsiyoruz. Yıllar geçtikçe çalıştığımız üreticiler arasında kadınları özellikle desteklemeye özen gösterdik. Böylelikle çalıştığımız kadın üreticilerin sayısı da istikrarlı bir şekilde arttı. CarrefourSA olarak bugün burada yer alan tüm kadın üreticilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

CarrefourSA'dan Üretici Pazarı'na katılanlara teşekkür


CarrefourSA'nın Üretici Pazarı'na Pales, Antre Gourmet, Baltalı, Tipi, Beta Gıda, Mayi Tuz, Safi Organik, Kedv, Bee'O Propolis, Natura, Noon, Ezgi Gıda, Ananas Juice Bar, Nuts'All, Harika Mantı, Gurme Mantar ve ForFarming katıldı.

CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu, Üretici Pazarı'na katılan markaların yöneticilerine bir teşekkür plaketi verdi.

Kaynak: AA

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