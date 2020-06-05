CarrefourSA, doğa ile uyumlu bir gelecek için çalışıyor CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "CarrefourSA olarak attığımız her adımda doğayı korumaya dikkat ediyor, çevresel etkileri en aza indirgemeye özen gösteriyoruz.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "CarrefourSA olarak attığımız her adımda doğayı korumaya dikkat ediyor, çevresel etkileri en aza indirgemeye özen gösteriyoruz. Tüm iş yerlerimizde 'Sıfır Atık Sistemi' kuruyor, dijitalleşerek faaliyetlerimizi kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

CarrefourSA, yaptığı yazılı açıklama ile 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla süreçlerini dijitalleştirerek faaliyetlerini kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirebilmek adına hangi adımları attığını paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, sürdürülebilir bir dünyada yaşamanın altın kuralının, doğayı ve çevreyi korumak olduğunu aktardı.

Özellikle pandemi süreciyle birlikte doğayı ve çevreyi korumanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"CarrefourSA olarak attığımız her adımda doğayı korumaya dikkat ediyor, çevresel etkileri en aza indirgemeye özen gösteriyoruz. Çünkü geçmişten bize miras kalan bu dünyayı, gelecek nesillere yaşanabilir bir şekilde bırakmak istiyoruz. Bu misyonla da genel müdürlüğümüzden marketlerimize ve depolarımıza kadar tüm iş yerlerimizde 'Sıfır Atık Sistemi' kuruyor, dijitalleşerek faaliyetlerimizi kağıtsız ve emisyonsuz gerçekleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"9 bin 300 kilogram atık bitkisel yağı toplandı"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, CarrefourSA, yaş sebze-meyve ürünlerini reyonlarına taşırken insan sağlığı için önemli olan pestisit konusunda büyük hassasiyet gösteriyor.

Bunun yanı sıra yaş sebze-meyve ürünlerinin bulunduğu tabaklar, geri dönüştürülmüş kartondan tercih edilirken meyve suyu ve süt gibi tetrapak ambalajlarda kullanılan kağıdın sürdürülebilir kaynaklardan gelmesini destekliyor.

Carrefour markalı ürünlerinin ambalajlarının geri dönüşümü için CarrefourSA, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile çalışıyor.

Marketlerinde sık sık atık projelerine imza atan CarrefourSA, yenilebilir ürünleri HayKonFed ile birlikte evsiz hayvanlara ulaştırıyor, Temel İhtiyaç Derneği ile iş birliği yaparak gıdaların atığa dönüşmesini engelliyor.

Gıdanın yanı sıra elektronik atıklarına da dikkat çekmek amacıyla CarrefourSA, "Elektronik Atık Toplama Kampanyası"na destek vererek 4 bin 100 kilogram elektronik atık topladı.

Mevcut 12 "Lezzet Arası" restoranından 9 bin 300 kilogram atık bitkisel yağı toplayıp biodizele dönüşmesini sağlayarak denizlerin korunmasına katkı sağlayan şirket, doğa dostu alışveriş torbası sunarak poşet tüketiminin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Bunun yanı sıra CarrefourSA, ithalatını yaptığı ürünlerin de çevre dostu olmasını zorunlu kılarak yeşil nokta anlaşmalı ürünleri tercih ediyor.

Şirket, haftanın 7 günü faaliyet gösteren marketlerinde enerji verimliliğini artırmak için aydınlatma sistemlerinden soğuk zincir dolaplara, karbondioksit emisyonu düşük araçlardan ambalaj kullanımına ve hatta gider sistemlerinin temizliğinde kullanılan solüsyonlara kadar her adımda çevreci bir vizyonla doğa dostu marketler oluşturdu, dijitalleşme faaliyetleri kapsamında da iletişim süreçlerini dijital platformlara taşıyıp katalog e-poster gibi iletişim araçlarında kağıt kullanımını azalttı.

"Yüzde 2,3 olan organik atık miktarı yüzde 1,79 seviyesine indi"

Tedarik süreçlerinde rota optimizasyonu ve merkezileşme sağlayıp yakıt kullanımı azaltarak sera gazı emisyonunu düşüren CarrefourSA, atık yönetimi çerçevesinde kısa raf ömrü olan soğuk zincir ürünlerini, otomatik siparişe dönüştürerek marketlerin ihtiyacı kadar ürün depolanmasını sağlayarak yüzde 2,3 olan organik atık miktarını yüzde 1,79 seviyesine indirdi.

İş dünyasında kağıdın en çok kullanıldığı departmanlardan biri olan finans departmanında CarrefourSA, elektronik fatura sürecine hızlıca adapte olarak artık basılı fatura kullanmamaya başladı.

Bugün için 10 bin 500 kişilik bir aile olan CarrefourSA, işe alım süreçlerinde robotik teknolojisinden faydalanarak kağıt kullanımını azalttı.

Kaynak: AA