CarrefourSA'dan halka arabalı açık hava sineması etkinliği
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CarrefourSA'dan halka arabalı açık hava sineması etkinliği

CarrefourSA'nın ücretsiz olarak düzenlediği arabalı açık hava sinema etkinliğinin 2'ncisi 18 Haziran akşamı saat 20.30'da Kozyatağı Carrefour AVM'nin otoparkında gerçekleşecek.

CarrefourSA'dan halka arabalı açık hava sineması etkinliği
16.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:06

CarrefourSA'nın ücretsiz olarak düzenlediği arabalı açık hava sinema etkinliğinin 2'ncisi 18 Haziran akşamı saat 20.30'da Kozyatağı Carrefour AVM'nin otoparkında gerçekleşecek.

CarrefourSA, ücretsiz olarak düzenlediği arabalı açık hava sinema etkinliğinin 2'ncisini Kozyatağı Carrefour AVM'nin otoparkında gerçekleştiriyor, sinema keyfini açıkhavada devam ettiriyor.

18 Haziran akşamı saat 20.30'da düzenlenecek etkinlikte başrollerinde Demet Akbağ, Ata Demirer ve Gonca Vuslateri'nin rol aldığı Hedefim Sensin filmi izlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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