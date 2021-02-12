CarrefourSA'dan bayilik sistemiyle küçük esnafla dayanışma

Türkiye organize gıda perakendecisi CarrefourSA esnaflar için başlattığı Bayilik sistemi ile küçük esnafla birlikte hareket edeceğini açıkladı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, geçen sene duyurduğu küçük esnafa destek veren "Bayilik" sistemine büyük oranda talep aldı. Sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSAile modern ticaretin ve gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikayesini yazmak isteyen esnafın başvuruları değerlendirilerek bugüne kadar toplam 25 bayi, kapılarını müşterilerine açtığını duyurdu.

"CARREFOURSA'DA HEDEF "DOĞRU HİZMETİ" YAYGINLAŞTIRMAK"

CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, "Sahip olduğumuz güçlü marka imajını, modern ve doğru ticaretin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi birikimimizi, çalıştığımız binlerce tedarikçimizden kaynaklanan gücümüzü, yıllardır yatırım yaptığımız tedarik zinciri ve dijital bilgi işlem avantajlarımızı esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Bayilik sistemi Avrupa'da son derece yaygın bir sistem ve bireysel girişimcilere, esnafa rekabet edebilme gücü sağlıyor. Sabancı'nın yıllardır farklı endüstrilerde başarıyla yürütmüş olduğu bayilik modellerine dair bilgi birikimiyle zenginleştirdiğimiz bu sistemle esnafımızla birlikte büyümenin kapısını açıyoruz. Henüz yeni olmasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılaştığımız Bayilik sisteminde 25 bayiye ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz kısa bir süre içerisinde 100 bayiye ulaşabilmek, ancak sayılardan daha önemlisi bayilerimizin karlı bir şekilde işlerini modern ticaretin esaslarına göre yürütebildiklerini sağlamak" diye konuştu.

"BAYİLİK SİSTEMİ SAYESİNDE, BÜYÜK BİR YAPININ PARÇASI OLMA ŞANSI YAKALADIM"

Tekirdağ Şarköy'de 6 aydır CarrefourSA bayiliği yapan Aykol Hasanoğlu da sisteme ilişkin olarak; "CarrefourSA'nın bayilik verdiğini öğrendiğim zaman hemen başvurumu yaptım. CarrefourSA yöneticileri oldukça profesyonel ve tecrübeli, size bu işin nasıl daha verimli yapılabileceğini anlatıyorlar, yol gösteriyorlar. CarrefourSA markasının verdiği güven, doğru bir işe yatırım yaptığımı gösteriyor. CarrefourSA gibi bir markanın iş ortağı olduğum için gurur duyuyorum. Bayilik sistemi sayesinde büyük bir yapının parçası olma şansı yakaladım" ifadelerini kullandı.

"CARREFOURSA'YA OLAN GÜVENLE MÜŞTERİ SAYISI ARTTI"

İstanbul Beylikdüzü'nde 10 aydır CarrefourSA bayisi olarak faaliyet gösteren Emre Tura ise "CarrefourSA olarak faaliyet göstermek, öncelikle zorlu piyasa şartlarında rekabet edebilmek için büyük bir avantaj sağlıyor. Sahip olduğu marka değeri ve güven, müşterilerde memnuniyet oluşturarak tercih edilme oranını arttırıyor. Bunun yanı sıra ürünlerin tek seferde temin edilebilmesi, stok yönetimi, mal kabul sistemi, süreçlerin takibinin tek bir yerden sağlanabilmesi operasyonu kolaylaştırıyor. Dolayısıyla CarrefourSA'nın çalışma sistemi, sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimini gördükçe CarrefourSA Bayilik sistemi içerisinde yer almaktan, CarrefourSA'nın iş ortaklarından biri olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı