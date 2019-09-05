Carrefoursa'dan 10 milyon liralık yeni mağaza

05.09.2019 17:46

CARREFOURSA, toplam 10 milyon liralık yatırımla Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper mağazasını açtı. 2 bin 700 metrekare alan üzerine kurulan mağaza, taze gıdadan mahzene, dünya mutfaklarından organik ürünlere kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmet verecek.





Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın Ataşehir'deki yeni hipermarketinin açılışını, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Hipermarketler Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı yaptı.

İstanbul'un yaşam oranı yoğun olan ilçelerinden Ataşehir'in merkezinde, 10 milyon liralık yatırımla Metropol İstanbul bünyesinde hizmete giren CarrefourSA Hiper, taze gıda ürün grupları, vitamin ağacı, mahzen, dünya mutfakları, organik ürün grupları ve 70 kişi kapasiteli Lezzet Arası restoranıyla öne çıkıyor. Metropol İstanbul CarrefourSA Hiper'de toplam 100 personel görev alıyor.





"ÇEVRE İLÇELERDEKİ MÜŞTERİLİMİZİ DE BEKLİYORUZ"





Açılışta konuşan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Önemli bir yatırım yaptık. 100'e yakın yeni personel istihdamımız oldu, bu durum da bizim için çok mutluluk verici. Burada en uygun fiyat politikasını benimsiyoruz. Ataşehir'in mahalle esnafı kültürüne hizmet edecek bir mağaza işletmeye başladık. Bütün bölge halkını hatta çevre ilçelerdeki müşterilerimizi de bu yeni konseptimizi görmeye bekliyoruz" dedi.





"BU SENE 140 MİLYON LİRA HARCIYORUZ"





Şu ana kadar 53 ilde hizmet verdiklerini kaydeden Genel Müdür Kartallıoğlu, "Bugün 620'nin üzerine mağazayla hizmet veriyoruz. Sene sonunda 650 mağazaya kadar çıkmış olacağız. Bu sene yeni yatırımlarımıza yaklaşık 140 milyon lira harcıyoruz. Üstelik bu bütçeyi hem yeni mağazaya hem mevcut mağazalarımızı yenilemeye hem de dijital yatırımlara harcıyoruz. Ataşehir'deki bu yeni mağaza, bu konseptte açılan 5'inci mağazamız oldu. Mevcut olan eski mağazalarımızda da bu oluşumu yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Gelecek sene de önemli yatırımlarımız olacak" diye konuştu.





"YAZ KIŞ TAZE SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ İLE BULUŞTURUYORUZ"





CarrefourSA'nın yeni nesil market anlayışı çerçevesinde esnaf dokunuşunu Ataşehir'e taşıdıklarının altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı, şöyle konuştu:





"Burası başta taze gıda ürünleri olmak üzere kaliteli ve güvenilir binlerce ürünün en uygun fiyat politikasıyla müşterilerle buluştuğu bir hipermarket. Bu vizyonla müşterilerimizi yaz kış taze sebze meyve ürünleri ile buluşturuyoruz. Sezonun açılmasıyla birlikte ürün yelpazesi geniş balıkçılar çarşısını Ataşehir'e taşıdık, müşterilerimize 100 farklı çeşit balık sunmaya başladık. Kırmızı ette de en iyi fiyat garantisiyle hijyen ve kalite denetimlerinin veteriner hekimler tarafından yapıldığı, kaynağı belli yüzde 100 yerli besi et ürünlerini reyonlarımıza getirdik. Organik ekmek çeşitlerinden günlük taze tatlılara, tuzlu pastalarından geleneksel unlu mamullere kadar birçok çeşidi kendimizi pişirip fırınlarımızdan reyonlara ulaştırmaya başladık. Tat müdavimlerini unutmadık, peynirden zeytine, sucuktan Kayseri pastırmasına, ithal ve yöresel lezzet seçenekleri ve daha birçok farklı lezzete kadar onlarca çeşidi Müdavim Şarküteri'ye taşıdık. Bir diğer yeni reyonumuz Mezeci'de şakşukadan haydariye, içli köfteden acılı ezmeye, favadan patlıcan salatasında kadar 80'e yakın meze çeşidi sunuyoruz. Bunların yanı sıra dünya mutfaklarından seçme lezzetler ve Japon Mutfağının 2 bin 500 yıllık efsane lezzeti sushiyi sipariş üzerine hazırlayarak taze taze müşterilerimize ulaştırabiliyoruz."





ÖZEL ORGANİZASYONLARA DESTEK





"Mağazamız, özel organizasyonlar veya davetler için kasap, balık, şarküteri ve meze reyonları kapsamında özel sipariş alarak ürün desteği de sağlıyor" diyen Genel Müdür Yardımcısı Arpacı, konuşmasını şöyle noktaladı:





"Tüketicilere reyondan seçtikleri et, balık veya tavuk ürünlerini hemen pişirtip yiyebilmeleri ya da pişirttikten sonra paket servis yaptırabilmeleri şeklinde yeme içme özgürlüğü sunan Lezzet Arası restoranını da buraya taşıdık. Modayı takip ederek evleri güzelleştiren tüm ürünleri bünyesinde toplayan CarrefourSA Home reyonuyla da tüm ihtiyaçlar tek bir noktada müşterilerimizle buluşuyor. Teknoloji reyonunda bulunan mağaza içi sipariş ekranı ile müşterilerimiz, 2 bine yakın teknoloji ürününe bir ekrandan ulaşıyor, ürün mağazada bulunmasa dahi kiosk üzerinden sipariş vererek satın alma gerçekleştirebiliyor. İşitme güçlüğü çekenlere kasalarda indüksiyon döngü sistemi kulaklık, yaşından dolayı hareket zorluğu olanlara akülü araba, engelli ve yaşlı müşterilerimize kişisel asistan, engelli müşterilerimiz için ulaşım alternatifleri ve çocuklar için çocuk alışveriş arabalarıyla da hizmet veriliyor. Hızlı Kasa uygulaması müşterilerimize hızlı ödeme imkanı kazandırırken, Al Gelsin hizmeti ise müşterilerimizin mağazada yaptığı alışverişi kapısına teslim etme hizmeti veriyor."

Kaynak: DHA