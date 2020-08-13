Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci sopayla dövdüler
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Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci sopayla dövdüler

Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci sopayla dövdüler Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kovalamaca sonrası otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç kazada yaralandı.

13.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:44

Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci sopayla dövdüler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kovalamaca sonrası otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç kazada yaralandı. Kaza sonrası yaralı iki gence sopayla saldıran otomobildeki iki kişi, köylülerin araya girmesiyle engellendi.

Olay, Hayrabolu'nun Yörgüç Mahallesi merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ile motosiklet arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca, otomobilin motosiklete çarpıp kaza yapmasına neden olmasıyla Yörgüç köy kahvehanesi yakınlarında son buldu.

Linç edilmekten Yörgüç halkı kurtardı

Kaza sonrası motosiklette bulunan C.I. ve E.K. yaralanırken, arabadan inen öfkeli iki şahıs, yaralı gençlere sopayla saldırdı. Olayı gören Yörgüçlü vatandaşların araya girmesiyle gençler linç edilmekten kurtarıldı.

Yaralı gençler hastaneye kaldırıldı

Yaralı C.I. ve E.K. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayrabolu jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından konuşan yaralı gençlerin yakınlarından Hasan Gültekin, "Çocuklar sulamadan dönerken, otomobil ile karşılaşmışlar. Otomobili üzerine sürüp kaza yapmasına neden olmuşlar. Sonrasında sopalarla dövmüşler. Yörgüç halkı olmasa çocukları linç edeceklermiş. Kardeşlerimiz ambulansla hastaneye götürüldüler, tedavi altına alındılar" dedi.

Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci sopayla dövdüler

Kaynak: İHA

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