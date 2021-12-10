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Çarptıkları kadının ölümüne sebep olan şüpheliler yakalandı

Çarptıkları kadının ölümüne sebep olan şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de 3 gün önce kullandıkları otomobille bir kadına çarpıp ölmesine neden olan ve olay yerinden kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de 3 gün önce kullandıkları otomobille bir kadına çarpıp ölmesine neden olan ve olay yerinden kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Karagözler Mahallesi Ziraat Caddesi'nde 3 gün önce yaşanan olayda plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç 31 yaşındaki Rüveyda Çapa'ya çarparak olay yerinden kaçmıştı. Talihsiz kadın tedavi için kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından başlatılan çalışmalar bugün sonuç verdi. Özel ekibin çalışmaları kapsamında bölgede bulunan şehir ve güvenlik kameraları ile olay yerinde bulunan otomobil parçaları inceleme altına alındı. Çalışmaların sonucunda tespit edilen otomobil, Sazova Mahallesi'nde bulunan bir evin kapalı garajına saklanmış halde bulundu.

Otomobili kullandığı öğrenilen Mustafa Doğukan D. (21) ile yanında bulunan arkadaşı Mehmet Ü. (20), ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - ESKİŞEHİR

Çarptıkları kadının ölümüne sebep olan şüpheliler yakalandı

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