Çarptığı yayayı kanlar içinde bıraktı, olay yerini terk etti Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir aracın çarptığı yabancı uyruklu yaya ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir aracın çarptığı yabancı uyruklu yaya ağır yaralandı. Çarpan kişi ise kayıplara karıştı.

İddiaya göre, İshakça Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, yolda yürüyen 30 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişiye, seyir halindeki bir araç çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Afgan genç, duyarlı bir vatandaşın yardımıyla Malkara Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, yayaya çarpan ve olay yerini terk eden sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA