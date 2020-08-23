Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakıp olay yerini terk etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakıp olay yerini terk etti

Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakıp olay yerini terk etti Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir aracın çarptığı yabancı uyruklu yaya ağır yaralandı.

23.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:01

Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakıp olay yerini terk etti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir aracın çarptığı yabancı uyruklu yaya ağır yaralandı. Çarpan kişi ise kayıplara karıştı.

İddiaya göre, İshakça Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, yolda yaya halindeki 30 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişiye, seyir halindeki araç çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Afgan genç, duyarlı bir vatandaşın yardımıyla Malkara Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakıp olay yerini terk etti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu 3. Sayfa
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük 3. Sayfa
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı Magazin
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Magazin
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Dünya
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu
Tarihin en korkunç felaketlerinden birinin yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Tarihin en korkunç felaketlerinden birinin yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Manisa'da intikam cinayeti: Kardeşini öldüren kişinin akrabasını öldürdü
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Ürdünlü Enerji Uzmanı'ndan doğal gaz keşfine ilişkin çarpıcı değerlendirme: Türkiye'nin artık kimseye ihtiyacı yok
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin 'Vanaları kapatırız' tehdidi de tarih oluyor
Türkiye'nin tarihi keşfi ile iki ülkenin "Vanaları kapatırız" tehdidi de tarih oluyor
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
Son Dakika: Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor
Beyoğlu'nda genç kızlar korona ve trafik kurallarını aldırış etmeden yolculuk yaptılar
Beyoğlu'nda genç kızlar korona ve trafik kurallarını aldırış etmeden yolculuk yaptılar
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Doğu Karadeniz için korkutan uyarı! Yağışlar bu akşama kadar devam edecek
Doğu Karadeniz için korkutan uyarı! Yağışlar bu akşama kadar devam edecek
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Caner Erkin Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Dereli Giresun Otomobil
Şu an buradasınız: Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakıp olay yerini terk etti - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 13:15:19. #1.15#
title