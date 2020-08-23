Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakıp olay yerini terk etti Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakıp olay yerini terk etti Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir aracın çarptığı yabancı uyruklu yaya ağır yaralandı.

Çarptığı yayayı kanlar içinde bırakıp olay yerini terk etti TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir aracın çarptığı yabancı uyruklu yaya ağır yaralandı. Çarpan kişi ise kayıplara karıştı. İddiaya göre, İshakça Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, yolda yaya halindeki 30 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişiye, seyir halindeki araç çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Afgan genç, duyarlı bir vatandaşın yardımıyla Malkara Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak: İHA