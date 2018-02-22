Çarptığı Yayanın Başından Bir An Ayrılmadı

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken ticari aracın çarptığı Afgan yaralandı. Sürücü, çarptığı adamın başından bir an bile ayrılmadı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 55 AFH 99 plakalı ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan 50'li yaşlardaki Afganistan uyruklu bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak yere düşen şahıs başından yaralandı. Kaza sonrası kısa süreli şoka giren sürücü Dursun Ali K., yaralı adamın başından bir an bile ayrılmadı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Afgan yaralıyı boyunluk takarak Gazi Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık görevlilerine çarptığı adamın hangi hastaneye kaldırıldığını soran sürücü, ambulans gidene kadar yaralanın başında bekledi. Sürücü, daha sonra polislerle karakola gitti.

Görgü tanıkları, yayaya çarpan aracın hızlı olmadığını fakat başka bir aracı solladığı sırada yayaya çarptığını ve yayanın havaya fırladığını söylediler.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN