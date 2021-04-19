Çarptığı ticari aracın içine düşen sürücü, ağır yaralandı
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Çarptığı ticari aracın içine düşen sürücü, ağır yaralandı

Çarptığı ticari aracın içine düşen sürücü, ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, çarptığı aracın içine düştü. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.K'nin kullandığı 80 AAJ 179 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden T.B. yönetimindeki 80 DR 365 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarptığı ticari aracın içine düşen sürücü, ağır yaralandı

DURUMU AĞIR

Kurye olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, çarpmanın şiddetiylearacın arka camından içeriye fırladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine trafik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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