Çarptığı tayı bırakıp yoluna devam etti
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Batman, Gercüş, Yerel

Çarptığı tayı bırakıp yoluna devam etti

Çarptığı tayı bırakıp yoluna devam etti Batman'ın Gercüş ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücünün çarptığı tayın ayağı kırıldı.

06.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:52

Çarptığı tayı bırakıp yoluna devam etti

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde kimliği belirsiz bir sürücünün çarptığı tayın ayağı kırıldı. Vicdansız sürücü yaralı tayı bırakıp yoluna devam etti.

Olay önceki gün Gercüş'te meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir sürücü çarptığı tayın ayağının kırılmasına neden oldu. Vicdansız sürücü yaralı tayı o halde bırakıp yoluna devam etti.

Diğer sürücülerin yaralı hayvanı görmesi üzerine durum Gercüş Kaymakamlığı ve belediye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ve belediye ekipleri tarafından araca bindirilen tay, tedavisinin yapılması için Batman Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Çarptığı tayı bırakıp yoluna devam etti

Kaynak: İHA

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Çarptığı tayı bırakıp yoluna devam etti
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