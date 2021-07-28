Çarptığı otomobilin üzerinde asılı kalan motosiklet sürücüsü öldü
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Çarptığı otomobilin üzerinde asılı kalan motosiklet sürücüsü öldü

Çarptığı otomobilin üzerinde asılı kalan motosiklet sürücüsü öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerinde asılı kalan ceset, yapılan incelemenin ardından indirilerek morga götürüldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 37'nci kilometresi Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Sollama yaptığı iddia edilen Zeki Şaylı'nın kullandığı 63 FM 206 plakalı motosiklet, karşı şeride geçerek Mehmet Ali S.'nin kullandığı 27 AFF 770 plakalı Tofaş marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü otomobilin üstüne fırlayarak asılı kaldı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Zeki Şaylı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Ali S., ile otomobilde bulunan Belgin B. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerindeki incelemenin ardından otomobilin üzerinden indirilen ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan otomobil ile motosiklet ise çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Çarptığı otomobilin üzerinde asılı kalan motosiklet sürücüsü öldü
Çarptığı otomobilin üzerinde asılı kalan motosiklet sürücüsü öldü
Çarptığı otomobilin üzerinde asılı kalan motosiklet sürücüsü öldü
Çarptığı otomobilin üzerinde asılı kalan motosiklet sürücüsü öldü
Çarptığı otomobilin üzerinde asılı kalan motosiklet sürücüsü öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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