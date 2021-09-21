Çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayan kamyon şoförü hakkındaki soruşturma tamamlandı - Haberler
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Çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayan kamyon şoförü hakkındaki soruşturma tamamlandı

AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel
Çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayan kamyon şoförü hakkındaki soruşturma tamamlandı

Başkentte tartıştığı motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Başkentte tartıştığı motosiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsü hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 6 Ağustos 2021'de, çevre yolunda 06 ZTE 10 plakalı kamyonuyla seyir halindeki Tarık T, aynı yönde ilerleyen 06 DP 4648 plakalı motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç ile tartıştıktan sonra aracını Karaağaç'ın üzerine sürdü.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Karaağaç, olay yerindekilerin müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü şüpheli Tarık T. olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Başka bir sürücü tarafından kaydedilen kaza anının görüntüleri dosyada delil olarak sunuldu.

Kamyon şoförü Tarık T, ifadesinde Karaağaç'ı tanımadığını, aralarında husumet bulunmadığını belirterek, seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün kendisine çarptığını iddia etti. Şüpheli Tarık T, yaşanılanlardan üzgün olduğunu dile getirdi.

İddianamede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunda 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Tarık T'nin, "Karaağaç'ı bilerek, kamyon altına almayı hedefleyerek öldürmeye teşebbüs ettiği" tespitine yer verildi.

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çarptığı motosiklet sürücüsünü yaralayan kamyon şoförü hakkındaki soruşturma tamamlandı - Haberler
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