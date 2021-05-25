Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi (2)
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Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi (2)

Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi (2)
Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz - Haberler | Güncel

SÜRÜCÜ KENDİNİ SAVUNDUIğdır'da yaptığı kaza sonrası yaralıyla değil aracının tamponuyla ilgilendiği için tepki gören sürücü Servet S., kendini savundu.

SÜRÜCÜ KENDİNİ SAVUNDU

Iğdır'da yaptığı kaza sonrası yaralıyla değil aracının tamponuyla ilgilendiği için tepki gören sürücü Servet S., kendini savundu. Servet S., "Arkadaş ani önüme çıkarak arabama çarptı. Aniden arabayı durdurarak yaralıya müdahale ettim. Sağlık dumununun iyi olduğunu öğrendim. Sonra polis arkadaşlarımız geldi. Aracımın tamponu kırılmıştı. Tamponu düzeltip arabayı kaldırarak yolu trafiğe açmamı istediler. Tamponu kaldırırken arkadaşlar resim çekmiş galiba. Bu da sosyal medyada paylaşılınca yanlış anlaşılma olmuş. Benden aracın kaldırılmasını istediler. Ben aracı kaldırırken resim çekilmiş. Şu anda arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Kendisi taburcu edildi, bir sıkıntısı yok" dedi. 

 


Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi (2)
Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz

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Çarptığı motosiklet sürücüsü yerde kıvranırken aracının tamponuyla ilgilendi (2) - Haberler
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