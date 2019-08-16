Çarptığı köpeği veterinere götürdü

Çarptığı köpeği veterinere götürdü

Sinop'ta aniden önüne çıkan köpeğe çarpan sürücü, yaralanan hayvanı aracına alarak veterinere götürdü.

16.08.2019 17:32
Çarptığı köpeği veterinere götürdü

Sinop'ta aniden önüne çıkan köpeğe çarpan sürücü, yaralanan hayvanı aracına alarak veterinere götürdü.

Sinop'un Tersane mevkisinde Uğur Tanyeri isimli sürücü aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpeğin ayağında kırılma meydana geldi. Sürücü Tanyeri ayağı kırılan köpeği arabasına alarak veterinere götürdü.

Yaralı köpek, uygulanacak tedavinin ardından hayatına devam edecek. - SİNOP

Kaynak: İHA
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