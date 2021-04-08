Çarptığı köpeği ölüme terk etti
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Çarptığı köpeği ölüme terk etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çarptığı köpeği ölüme terk etti

Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe minibüsle çarpan sürücü olay yerinden kaçarak köpeği ölüme terk etti.

Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe minibüsle çarpan sürücü olay yerinden kaçarak köpeği ölüme terk etti. PTS kayıtlarından tespit edilen sürücüye bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda Adana-Osmaniye arası yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam H.G. isimli minibüs sürücüsü, köpeği ölüme terk etti. Hızla kaza yerinden uzaklaşan sürücünün peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri PTS görüntülerinden sürücüyü tespit etti. Adana istikametine gittiği belirlenen sürücü yakalandı. H.G. isimli sürücüye çarptığı hayvanı veterinere götürmediği için bin 33 lira idari para cezası uygulandı.

Kaza yerinde ölen köpeğin başına toplanan çevredeki meraklı vatandaşlar bir süre sonra olay yerinden ayrılırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ise yerde yatan köpeği umursamadan yollarına devam ettikleri görüldü. - OSMANİYE

Çarptığı köpeği ölüme terk etti
Çarptığı köpeği ölüme terk etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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