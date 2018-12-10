Motosiklet Sürücüsü, Çarptığı Kamyonetin Kasasına Düştü
Brezilya'da güvenlik kameralarına yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü çarptığı kamyonetin kasasına düştü.
Brezilya'nın Rio Largo kentinde geçtiğimiz hafta meydana gelen ilginç kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Bir kavşakta meydana gelen kazada, motosiklet sürücü, çarptığı kamyonetin kasasına düştü.
KAMYONET SÜRÜCÜSÜ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Görüntülerde bir süre ilerleyen kamyonet sürücüsünün durduğu; motosiklet sürücüsünün ise yaşadığı kazanın şaşkınlığını yaşadığı görülüyor.
YORUMLAR (1)
-
3 sayılık basket gibiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır